Ulm: Autofahrer stirbt bei Zusammenstoß mit Bus

Bei einem schweren Unfall in Ulm ist ein Autofahrer am Donnerstagmorgen gestorben. Er raste frontal in einen Bus.

Im Ulmer Norden ist es am Donnerstagmorgen zu einem tragischen Unfall gekommen. Wie Zeugen berichten geriet ein 63-Jähriger in seinem Seat aus bisher ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen in den Straßengraben geschleudert.