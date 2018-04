"Vermutlicher Tötungsdelikt" nahe Heilbronn

Eltern entdecken Leiche ihres Siebenjährigen bei Bekannten

28.04.2018, 20:49 Uhr | dpa

Tragödie in Heilbronn: Die Leiche eines Siebenjährigen wurde gefunden. (Quelle: Horst Galuschka/imago)

Die Eltern eines Siebenjährigen haben ihren Jungen in der Wohnung einer Bekannten tot aufgefunden. Doch die Frau trafen sie nicht an. Nun fandet die Polizei und schließt ein Verbrechen nicht aus.

In Künzelsau im Landkreis Heilbronn machten die Eltern eines Siebenjährigen einen furchtbaren Fund: In der Wohnung einer Bekannten fanden sie ihren Sohn – tot. Wie der Junge starb, teilte die Polizei zunächst nicht mit. Die Angaben seien zu ungenau. Die Beamten fahnden unterdessen nach der 69-jährigen Bekannten der Familie. Diese sei nicht auffindbar. Viele Polizisten suchen nach ihr, darunter auch eine Hubschrauberbesatzung, die aus der Luft fahndet.

"Ob sie als Tatverdächtige in Frage kommt oder ob sie aus einem anderen Grund verschwunden ist, kann noch nicht beantwortet werden", teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der Siebenjährige hielt sich den Angaben zufolge bei der Frau auf. Seine Eltern wollten ihn am Samstagvormittag abholen. Da niemand die Tür öffnete, hätten sie einen Nachbarn um Hilfe gebeten und seien so ins Haus gelangt.

Dort hätten sie ihren Sohn leblos aufgefunden, ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können, so die Polizei. Ein "vermutlicher Tötungsdelikt" sei nicht ausgeschlossen.