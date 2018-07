Nach vier Monaten im Koma

Unbekannter Jogger aus Berlin identifiziert

12.07.2018, 19:44 Uhr | dpa, t-online.de

Ein älterer Herr war beim Joggen im Park zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei wusste monatelang nicht um wen es sich handelt. Nun konnte der Mann endlich identifiziert werden.



Es handele sich um einen 74-jährigen alleinlebenden deutschen Mann mit iranischen Wurzeln aus der Brandenburgischen Straße in Berlin-Wilmersdorf, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann sei aufgrund eines Hinweises zu den Schlüsseln identifiziert worden, die er bei sich trug.











Zur Identifizierung hatte die Polizei zuletzt eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Am Dienstag wurde ausprobiert, ob ein Schlüssel des Mannes zu Türen von Häusern in der Umgebung des Volksparks Wilmersdorf passt. Zehn Teams von Polizeischülern waren stundenlang mit Schlüsselkopien unterwegs. Ein Wohnhaus mit passendem Türschloss fanden sie nicht – bis jetzt. "Wir freuen uns riesig, dass es jetzt geklappt hat", sagte die Polizeisprecherin. Angehörige des Mannes seien nach wie vor nicht bekannt.



Der Jogger war am 13. März im Park zusammengebrochen und durch den Sturz auf einen Stein ins Koma gefallen. Seine Bilder wurden im Internet veröffentlicht, mit der Hoffnung, dass ihn jemand wiedererkennt. Niemand hatte ihn als vermisst gemeldet.