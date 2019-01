Mann soll Frau und sich selbst getötet haben

Zwei Deutsche auf Mallorca tot aufgefunden

16.01.2019, 07:31 Uhr | dpa

Die Bucht Cala Pi in der Gemeinde Llucmajor auf Mallorca: In der Gemeinde wurden zwei tote Deutsche gefunden. (Quelle: Westend61/imago)

Ihre sterblichen Überreste waren schon stark verwest: Ein deutsches Paar ist tot auf Mallorca gefunden worden.

Zwei Deutsche sind auf Mallorca tot aufgefunden worden. Die bereits stark verwesten Leichen des 56 Jahre alten Mannes und der 59 Jahre alten Frau wurden am späten Montagabend in der Wohnung der beiden in der Gemeinde Llucmajor südöstlich der Inselhauptstadt Palma von der Polizei gefunden. Das berichteten Medien unter Berufung auf die Behörden der spanischen Urlaubsinsel.

Den Medienberichten zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass der Mann die Frau getötet und dann Suizid begangen hat. Eine Bestätigung dafür gebe es aber noch nicht.

Bekannte des Paars hätten die Polizei alarmiert, nachdem sie längere Zeit nichts von ihren Freunden gehört hatten, hieß es. Die Polizei brach die Wohnung auf und entdeckte die Leichen. Die beiden Deutschen waren nach Einschätzung der Behörden bereits seit rund einer Woche tot.

Hinweis: Falls Sie viel über den eigenen Tod nachdenken oder sich um einen Mitmenschen sorgen, finden Sie hier sofort und anonym Hilfe.