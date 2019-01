Vier deutsche Schwerverletzte bei Autounfall in Österreich

Auf Gegenfahrbahn geraten

Vier Deutsche bei Autounfall in Österreich schwer verletzt

31.01.2019, 11:15 Uhr | dpa

Rettungshubschrauber im Einsatz: Bei einem Autounfall in Österreich sind vier Deutsche schwer verletzt worden. (Symbolbild) (Quelle: Stefan Sauer/dpa)

Der Wagen einer deutschen Familie geriet bei Frostwetter in Österreich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem weiteren Auto. Alle Insassen beider Wagen sind schwer verletzt.

Bei Minusgraden sind im österreichischen Schnepfau (Vorarlberg) bei einer Autokollision vier Menschen aus Deutschland schwer verletzt worden. Der Wagen einer Familie aus Baden-Württemberg war auf die Gegenfahrbahn geraten und dort mit dem Auto eines 56-jährigen Mannes aus Nordrhein-Westfalen kollidiert, wie ein Sprecher der Polizei in Bregenz mitteilte.





Die Familie wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden, der 50-jährige Vater, die 23-jährige Tochter und die 48-Jährige Ehefrau wurden schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 56-Jährige wurde mit ebenfalls schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.