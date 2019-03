15-Jährige aufgetaucht

Vermisste Katharina B. aus Niedersachsen ist wieder da

26.03.2019, 18:22 Uhr

Eine Straße in Langwedel in Niedersachsen (Symbolbild): In diesem Ort lebt die 15-Jährige mit ihrer Familie. (Quelle: Björn Hake/imago)

Sechs Wochen lang haben Familie, Freunde und Polizei nach Katharina aus Langwedel gesucht. Jetzt gibt es Entwarnung: Die 15-Jährige hat sich bei ihrer Familie gemeldet.

Die 15-jährige Katharina B. aus Langwedel in Niedersachsen ist wieder aufgetaucht. Das sagte die Polizei gegenüber t-online.de. Sie nahm demnach am Dienstagnachmittag Kontakt zu ihrer Mutter und zwei Freundinnen auf und gab ihren Aufenthaltsort im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein preis.



Mädchen ist offenbar unversehrt

Ersten Befragungen zufolge hat sie sich freiwillig in der Familie eines neuen Freundes aufgehalten. Katharina wurde in polizeiliche Obhut genommen und soll nun eingehender zu den Umständen ihres Verschwindens sowie ihres Aufenthaltes in den letzten Wochen angehört werden. Sie ist nach erster Einschätzung unversehrt. Hinweise auf eine Straftat liegen nach Angaben der Polizei bislang nicht vor.

Am 12. Februar hatte der Teenager nach einer Diskussion das Elternhaus verlassen und war von dem Besuch eines Supermarktes nicht zurückgekehrt. Zunächst ermittelte die Polizei im Umfeld von Katharina. Erst als die Beamten keine Hinweise auf ihren Verbleib erhielten, wendeten sie sich an die Öffentlichkeit.



Polizei veröffentlichte kein Fahndungsbild

"Wir haben im Vorfeld im kompletten Umfeld ermittelt – von Freunden-Befragungen bis zu Social-Media-Auswertungen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte haben wir das Bild nicht der Öffentlichkeit gezeigt, da wir sie mithilfe der Ermittlungen vorher hätten finden können", sagte dazu ein Sprecher der Polizei gegenüber t-online.de.







Zwei Zeugen hatten sich nach dem Fahndungsaufruf bei der Polizei gemeldet und angegeben, nahe dem niedersächsischen Verden eine Tramperin gesehen zu haben, die ein Schild mit der Aufschrift "Soltau" bei sich trug. Sie soll Ähnlichkeit mit Katharina gehabt haben. Auch wenn sie jetzt in Schleswig-Holstein aufgetaucht ist, soll es sich bei der Tramperin aller Wahrscheinlichkeit nach nicht um die damals Vermisste gehandelt haben, sagte die Polizei t-online.de gegenüber.