Unglück bei Gartenarbeiten

Baum erschlägt 74-jährigen Mann Bayern

28.03.2019, 14:06 Uhr | dpa

Bei Fällarbeiten ist ein Mann in Niederbayern von einem Baum erschlagen worden. (Symbolbild) (Quelle: C. Hardt/imago)

Ein Mann ist in Bayern von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Eine Anwohnerin versuchte noch, den Mann zu reanimieren – jedoch vergeblich.

Bei Fällarbeiten ist ein Mann in Niederbayern von einem Baum erschlagen worden. Der 74-Jährige wollte mit einem Bekannten einen Baum in einem Waldstück in Haselbach umlegen, als dieser sich in einem anderen Baum verfing, wie ein Polizeisprecher sagte.





Der Bekannte wollte demnach einen Traktor holen, um die Bäume voneinander zu trennen. Bei seiner Rückkehr am Dienstagnachmittag fand er den 74-Jährigen unter dem Baum liegend. Eine Anwohnerin versuchte vergeblich, den Mann zu reanimieren. Er verstarb noch am Unfallort. Ob die Männer den Baum in ihrem eigenen oder in einem fremden Waldstück schlugen, war zunächst unklar.