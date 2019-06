Vorfall in Chicago

Sohn von Donald Trump in Restaurant angespuckt

Eric Trump, Sohn von US-Präsident Donald Trump, ist beim Essen in einem Lokal angespuckt worden. Der Secret Service schritt umgehend ein.

Am Dienstagabend (Lokalzeit) ist Donald Trumps Sohn Eric von einer Frau angespuckt worden. Das berichten verschiedene Medien. Zum Zeitpunkt des Vorfalls saß er im Restaurant "The Aviary" in Chicago. Der Secret Service, unter dessen Schutz Eric Trump als Sohn des US-Präsidenten steht, überwältigte die Frau nach dem Vorfall umgehend.

Frau ist Angestellte des Restaurants

Die Polizei von Chicago war vor Ort und unterstützte die Sicherheitskräfte, alle Anfragen wurden an den Secret Service verwiesen, der in dem Fall zuständig sei.

Police presence outside Aviary after alleged incident between an employee and Eric Trump around 8:30pm pic.twitter.com/1oIiVfsiKj — Mary Ann Ahern (@MaryAnnAhernNBC) June 26, 2019

Das Restaurant gab bekannt, dass es sich bei der Frau um eine Angestellte handelt. In einer Pressemitteilung entschuldigte sich das Restaurant und stellte klar, dass "kein Gast jemals angespuckt werden sollte."





Eric Trump sagte der rechten Nachrichtenseite Breitbart News, dass es sich um eine "eklige Tat von jemandem der emotionale Probleme hat" handelt. Er stellte den Vorfall zudem in Zusammenhang mit der Demokratischen Partei: "Für eine Partei, die Toleranz predigt, demonstriert dies erneut, dass sie sehr wenig Anstand haben." Die Angestellte wurde bis auf weiteres freigestellt.