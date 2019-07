Wanderweg in Thüringen

Mann verläuft sich und muss aus Wald gerettet werden

15.07.2019, 14:13 Uhr | dpa

Wanderer im Wald: In Thüringen musste ein Mann von der Polizei gerettet werden, nachdem er sich verlaufen hat. (Symbolbild) (Quelle: Westend61/imago images)

In Thüringen hat sich ein Mann im Wald verlaufen. Er war auf einem Wanderweg unterwegs und musste schließlich einen Notruf absetzen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Ein 37 Jahre alter Thüringer ist am Sonntagnachmittag von der Polizei aus einem Wald gerettet worden, wo er sich verirrt hatte. Wie eine Polizeisprecherin aus Gera am Montagmorgen sagte, hatte der Mann am frühen Nachmittag einen Notruf abgesetzt. Er sei auf einem Wanderweg von Weida nach Neustadt unterwegs und habe sich verlaufen, teilte er mit. Rettungskräfte rückten aus.







Nach etwa vier Stunden wurde der 37-Jährige von einem Rettungshubschrauber aus in einem Waldstück zwischen Niederpöllnitz und Birkhausen ausgemacht. Er wurde medizinisch versorgt und zu seiner Familie gebracht.