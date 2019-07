Nest übersehen

Wanderer wird beim Pinkeln von Wespen attackiert

30.07.2019, 14:18 Uhr | AFP

Wespennest: In NRW ist ein Spaziergänger vor den Insekten geflohen und gestürzt. (Symbolbild) (Quelle: blickwinkel/imago images)

Weil er ein Wespennest im Wald übersehen hat, ist ein Spaziergänger in NRW verletzt worden. Der wild gewordene Schwarm verfolgte den Mann, sodass dieser stürzte.

Bei einer Pinkelpause im Wald ist ein Mann in Nordrhein-Westfalen einem Wespennest zu nahe gekommen und von den Tieren derart bedrängt worden, dass er sich auf der Flucht leicht verletzte. Wie die Polizei in Wuppertal am Montagabend mitteilte, stürzte der von den Wespen verfolgte 37-jährige Spaziergänger über eine Baumwurzel und lädierte sich das Bein. Zudem bekam er mehrere Wespenstiche ab.

Ein Rettungswagen brachte den Wanderer in ein Krankenhaus. Der Vorfall ereignete sich am Montag in einem Wald bei Solingen. Der Polizei wurde ein Verletzter nach einem Unfall im Wald gemeldet.







Beamte machten sich auf die Suche und stießen auf den am Boden liegenden Spaziergänger. Er hatte für ein dringendes Bedürfnis den Wanderweg verlassen und dabei das Wespennest übersehen.