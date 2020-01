Blutüberströmt aufgefunden

Polizei findet drei Tote in Haus bei Aachen

04.01.2020, 16:11 Uhr | dpa

In einem Haus bei Aachen hat die Polizei am Samstag drei Leichen gefunden. Dabei soll es sich ausschließlich um Erwachsene handeln. Die Polizei habe die Körper blutüberströmt vorgefunden. (Quelle: t-online.de)

In Langerwehe bei Aachen: In diesem Haus hat die Polizei am Samstag drei Leichen gefunden. (Quelle: t-online.de)