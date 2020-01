Erstmals in der Geschichte

Zwei Frauen als Tanzpaar auf dem Wiener Opernball

11.01.2020, 13:15 Uhr | dpa

Sophie Grau aus Fellbach lässt sich in bei einem Herrenausstatter einen Frack für den Wiener Opernball nähen: Sie will mit einer Tanzpartnerin als sogenanntes Debütantenpaar am Wiener Opernball teilnehmen. (Quelle: Tom Weller/dpa)