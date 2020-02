Nach tagelanger Suche

Menden: Vermisstes Mädchen tot im Fluss gefunden

09.02.2020, 13:04 Uhr | dpa, AFP

Im Falle der in Menden verschwundenen Zehnjährigen gibt es nun Klarheit: Das Mädchen ist tot im Ruhr aufgefunden worden. Die Todesumstände blieben indes weiter unklar.

Das seit rund einer Woche verschwundene Mädchen aus Menden im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) ist tot aufgefunden worden. Die Leiche des Kindes wurde am Sonntagmorgen in einem Wehr auf dem Fluss Ruhr gefunden, wie die Polizeibehörde Märkischer Kreis in Menden mitteilte.



Damit gebe es "traurige Gewissheit" über das Schicksal des Mädchens. Wie und weshalb sie zu Tode gekommen war, war zunächst unklar.

Das Mädchen war am 1. Februar in einem unbeobachteten Moment aus der Wohnung gelaufen – wohl barfuß und in einem rosafarbenen Pyjama. Es wurde befürchtet, dass die Zehnjährige in den Fluss Hönne gefallen sein könnte, die unmittelbar am Haus der Familie entlang fließt. Eine tagelange, großangelegte Suche mit vielen freiwilligen Helfern und per Hubschrauber blieb erfolglos.