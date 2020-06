In den bayerischen Alpen

Urlauberin aus Baden-Württemberg stürzt ab und stirbt

13.06.2020, 19:08 Uhr | dpa

Eine Urlauberin aus Baden-Württemberg ist in den bayerischen Alpen abgestürzt und gestorben. Als Angehörige die Frau als vermisst gemeldet hatten, machte sich die Polizei auf die Suche. Doch die Frau war bereits tot.

In den oberbayerischen Alpen nahe Garmisch-Partenkirchen ist eine 57-jährige Frau ums Leben gekommen. Ersten Erkenntnissen nach stürzte sie am Freitag über mehrere Hundert Meter durch felsiges Gelände. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war die Frau alleine zu einer Bergtour am Hohen Fricken bei Farchant aufgebrochen.



Als sie bis zum Abend nicht in ihre Unterkunft zurückgekehrt war, meldeten Angehörige sie als vermisst. Bergwacht, Polizei und Feuerwehr machten sich auf die Suche. Am Samstagmorgen entdeckten Beamte von einem Polizeihubschrauber aus die Leiche. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die Angehörigen.