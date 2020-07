Überflieger

Abiturient aus Duisburg schafft Abi-Schnitt von 0,68

03.07.2020, 16:42 Uhr | t-online.de, nhr

Das Abitur war für viele Schüler in der Corona-Krise eine Herausforderung. Nicht so für einen 17-Jährigen aus Duisburg, er war so gut, dass sein Schnitt deutlich besser als 1,0 ist. Und das ohne zu lernen.

Besser als 1,0 geht nicht: Rechnerisch hat ein Abiturient aus Duisburg allerdings seinen Schulabschluss mit der Note 0,68 gemacht. Denn er erreichte 898 von 900 möglichen Punkten, das schreibt die "Waz". Ab 823 Punkten gilt die Bestnote.

Benedikt L. heißt der 17-Jährige und gibt an, dass er für die Prüfungen kaum gelernt habe. Diese absolvierte er in den Leistungskursen in den Fächern Mathematik und Physik, außerdem in Altgriechisch und Geographie. Am Ende standen überall 15 Punkte – "Eins plus".

Abiturient lässt sich Zeit mit dem Studium

Und das trotz Corona-bedingter Unsicherheiten. Lange war nicht klar, ob die Prüfungen stattfinden, am Ende wurden sie nach hinten verschoben. Benedikt selbst habe gehofft, dass sie ausfallen und ein Durchschnittsabitur verliehen wird. Auch das hätte bei dem Duisburger nicht viel schlechter ausgesehen.



Nun will Benedikt ein Jahr jobben, dann nach Kolumbien, um ehrenamtlich an einer Schule zu unterrichten. Erst danach geht es zum Studium: Physik soll es werden.