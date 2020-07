Er starb im Krankenhaus

Auto überfährt Jungen in Hannover

07.07.2020, 21:31 Uhr | dpa, sth

Ein einjähriger Junge ist in Hannover ums Leben gekommen. Ein 63-Jähriger hat ihn beim Rangieren angefahren, teilte die Polizei mit. Der Junge starb wenig später im Krankenhaus.

In Hannover ist ein einjähriges Kind von einem Auto angefahren und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilte, wurde der Junge am Dienstagvormittag in einer Wohnstraße von einem 63-jährigen Autofahrer erfasst, als dieser seinen Wagen umparkte. Das Kind hielt sich laut Beamten "im Nahbereich" seiner Mutter auf. Was genau passierte, war zunächst unklar.

Nach Angaben der Polizei liefen die Ermittlungen zur Klärung des Unfallhergangs. Demnach erfasste der Autofahrer das Kleinkind beim Rückwärtsfahren. Der Junge schien zunächst nur leicht verletzt und wurde in Begleitung eines Notarztes vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb er wenig später.