"Frag mich": Probleme in der Corona-Krise

Stellen Sie einer bekannten Prostituierten Ihre Fragen

Der Lockdown bringt ein Berufsverbot für Prostituierte mit sich. In unserem Videoformat "Frag mich" erzählt Salomé Balthus aus ihrem Alltag vor und während der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie trifft Hanna Lakomy, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, mit voller Wucht. Seit Anfang November dürfen auch sie und andere Frauen ihren Beruf nicht mehr ausüben. Ihr "Outing" als Prostituierte war politisch motiviert, sagt Salomé Balthus. Um sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen stark zu machen – und gegen Stigmatisierung zu stellen.

Hanna Lakomy ist die Tochter des Künstlerpaars Monika Ehrhardt und Reinhard Lakomy. Sie ist Autorin, ihr Escort-Service "Hetaera Berlin" ist eine nicht-profitorientierte Escort-Agentur und versteht sich als exklusiver Club emanzipierter junger Frauen.

Wie aber könnte Sexarbeit auch in Pandemiezeiten funktionieren? Welchen Vorurteilen begegnet die Prostituierte immer noch am häufigsten? Diese und weitere Fragen beantwortet Salomé Balthus im t-online-Format "Frag mich". Was wollen Sie von ihr wissen? Schicken Sie Ihre Fragen mit dem Betreff "Sexarbeit in der Corona-Krise" per E-Mail an lesermeinung@stroeer.de.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nicht alle Fragen stellen können. Wir werden versuchen, eine repräsentative Auswahl zu treffen. Die Antworten gibt es in Kürze bei t-online.

