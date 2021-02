Vor Küste Libyens

Sea-Watch rettet 147 Menschen aus Seenot

27.02.2021, 13:49 Uhr | dpa, AFP

Helfer des Rettungsschiffs "Sea-Watch-3" haben auf dem Mittelmeer mehr als Hundert Menschen auf einem Schlauchboot entdeckt. Es war die zweite Rettungsaktion innerhalb weniger Stunden.

Die Flüchtlingshelfer des Rettungsschiffs "Sea-Watch-3" haben vor der Küste Libyens 102 Menschen aus Seenot gerettet. Nach der Rettungsaktion am frühen Samstagmorgen befänden sich nun 147 Menschen auf dem Rettungsschiff, teilte die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch im Online-Dienst Twitter mit. Am Freitag hatte das Team der "Sea-Watch-3" die Rettung von 45 Menschen vor der libyschen Küste gemeldet, darunter 15 Minderjährige.

Die Besatzung der "Sea-Watch 3" habe den neuen Seenotfall am frühen Samstagmorgen gesichtet, hieß es in dem Twitter-Beitrag. Ein Schlauch des Bootes, auf dem die mehr als hundert Menschen festsaßen, hatte demnach zu diesem Zeitpunkt bereits Luft verloren. Die Geflüchteten hätten aber sicher an Bord der "Sea-Watch-3" gebracht werden können.

Die 55 Meter große "Sea-Watch-3" patrouilliert vor der libyschen 24-Seemeilen-Zone und sucht dort aktiv nach Booten in Seenot. Nach Angaben von Sea-Watch war das Schiff seit November 2017 an der Rettung von mehr als 3000 Menschen beteiligt.