Unglück in Kairo

Großbrand in Textilfabrik – 20 Tote

11.03.2021, 15:59 Uhr | AFP

Feuerwehr in Ägypten: Immer wieder kommt es in Ägypten zu Bränden und Unfällen (Symbolbild). (Quelle: UPI Photo/imago images)

In Ägypten ist eine Textilfabrik niedergebrannt. In den Flammen kamen mehrere Menschen ums Leben, weitere wurden verletzt. Gebäudebrände gab es in dem Land zuletzt häufig.

Bei einem Brand in einer Textilfabrik am östlichen Stadtrand von Kairo sind am Donnerstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. 24 weitere Menschen seien durch das Feuer verletzt worden, hieß es aus Sicherheitskreisen und von ärztlicher Seite in der ägyptischen Hauptstadt. Zahlreiche Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Großbrand zu löschen.

Über dem Brandort stiegen dicke Rauchwolken auf. Die Ursache des Feuers war zunächst ungeklärt, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein.

In den vergangenen Jahren ereignete sich in Ägypten eine Reihe von Unfällen, die auf marode Gebäude und Infrastruktur zurückzuführen waren. Im Februar brannte in Gizeh bei Kairo ein 13-stöckiges Gebäude; die Bewohner konnten allerdings rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Im vergangenen Jahr gab es einen Großbrand infolge einer leck geschlagenen Ölpipeline, bei dem 17 Menschen verletzt wurden.