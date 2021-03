Pechvögel in England

Lotto Jackpot geknackt – Paar erhält keinen Cent

12.03.2021, 07:40 Uhr | aj, t-online

Lotto-Kugeln liegen auf einem Lottoschein: In England hat ein Paar den Jackpot geknackt, dann aber doch kein Geld erhalten. (Quelle: Tom Weller/dpa/Symbolbild/dpa)

Glücks- und Pechsträhne zugleich: Ein junges Pärchen in England machte den ganz großen Lottogewinn. Zumindest dachten sie es. Wegen eines Zahlungsfehlers gingen die beiden dann aber doch leer aus.

Rachel Kennedy und ihr Freund Liam McCrohan spielten bei der Euromillions-Ziehung in England fünf Wochen lang dieselben Zahlen: 6, 12, 22, 29, 33, 6 und 11. An einem Freitag wurden die Zahlen dann tatsächlich auch gezogen. Die App des Lottoanbieters zeigte den beiden ihren Gewinn an: 182 Millionen Pfund, das sind umgerechnet etwa 212 Millionen Euro.

Von dem Gewinn sahen die beiden allerdings nichts. Denn die 19-Jährige hatte nicht genügend Geld auf ihrem Konto, um das Lottoticket zu bezahlen. Der Anbieter hatte das Geld immer automatisch von Kennedys Konto abgebucht, doch dieses Mal klappte es nicht. Der Schein wurde nicht eingelöst, auf der App wurde ihnen der Gewinn aber trotzdem angezeigt.

Dem britischen Boulevardblatt "Sun" sagte der 21-jährige McCrohan danach, er habe sich schon ausgerechnet, sein Traumhaus und Auto zu kaufen. Der Wirtschaftsstudent sei untröstlich gewesen, als er herausgefunden habe, das Ticket sei nicht bezahlt worden.

Seine Freundin glaube nun, die Zahlen hätten ihr Unglück gebracht. Für die nächste Auslosung habe sie sich daher eine andere Zahlenreihenfolge ausgedacht.