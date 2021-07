Ältester Absolvent Englands

96-Jähriger schließt Studium ab

16.07.2021, 18:28 Uhr | MaM, t-online

96 Jahre und 56 Tage – so alt ist der älteste Studienabsolvent Englands. Über sein Studium ist Archie White mehr als glücklich. Nur etwas hat er zu schätzen gelernt – und es stimmt ihn traurig.

Englands ältester Studierender hat erfolgreich sein Studium abgeschlossen. Das berichtet das Onlinemagazin "Daily Mail". Der 96-jährige Archie White war nach einer langen Karriere als Jurist mit 92 Jahren in Rente gegangen. Doch die Rentenzeit wurde ihm zunehmend langweilig, sodass er zu malen begann, erzählte er dem Blatt.

Als ein Bekannter ihm sagte, er habe ein Zweitstudium angefangen, entschloss sich White es ihm gleichzutun. An dem East Sussex College in Hastings schrieb er sich für den Studiengang Bildende Künste ein.

Whites Zukunftspläne

Nach drei Jahren, im Alter von 96 Jahren und 56 Tagen, absolvierte er schließlich seine Abschlussprüfung. Somit gilt er als Englands ältester Studienabsolvent. Weltweit ist ihm nur der Japaner Shigemi Hirata voraus. Dieser schloss sein Studium mit 96 Jahren und 200 Tagen ab. Für seinen Keramikkunstkurs an der Kyoto University of Art and Design in Kyoto brauchte Hirata jedoch ganze elf Jahre.

White ist glücklich über sein Studium. "Ich habe es absolut genossen und faszinierende Erfahrungen gemacht", erzählte er der "Daily Mail". Nur etwas stimmt ihn traurig: "Ich selbst hatte eine lange und erfüllende Karriere", vielen Absolventen könnte es jedoch nicht so gehen. Sie werden, so White, "unweigerlich Schwierigkeiten haben als Künstler, Töpfer, Fotografen oder Bildhauer über die Runden zu kommen". White will sie unterstützen. Er wolle eine Stiftung aufbauen, die Kunstabsolventen finanziell hilft, sagte er der "Daily Mail",