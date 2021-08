In Ramstein gelandet

Afghanin bekommt Baby in US-Flugzeug nach Deutschland

22.08.2021, 13:41 Uhr | dpa

Aufregende Geburt in einer Evakuierungsmaschine aus Afghanistan: Die Mutter und ihre während des Flugs geborene Tochter werden nach der Landung in Deutschland in eine medizinische Einrichtung gebracht. (Quelle: US Air Force/Reuters)

Während eines Evakuierungsfluges von Afghanistan nach Deutschland hat eine Afghanin ein Kind zur Welt gebracht. Ihr Leben verdankt sie einem besonderen Flugmanöver der Piloten.

Eine afghanische Frau hat an Bord eines US-Evakuierungsflugzeugs ein Baby zur Welt gebracht. Ihre Wehen und zusätzliche gesundheitliche Beschwerden setzten auf dem Weg zum US-Stützpunkt Ramstein in Deutschland ein, wie das Transportkommando der US-Luftwaffe am Sonntag mitteilte.



Ihr Zustand habe sich verbessert, nachdem die C-17-Transportmaschine niedriger flog und der Luftdruck im Flugzeug sich dadurch erhöhte. Das Manöver habe geholfen, ihr Leben zu retten. Nach der Landung im pfälzischen Ramstein habe die Frau im Laderaum der Maschine mithilfe von Soldaten ein Mädchen zur Welt gebracht. Mutter und Kind gehe es gut.

2.300 Evakuierte in Ramstein gelandet

Die Air Base in Ramstein ist der weltweit größte Luftwaffenstützpunkt der USA außerhalb der Heimat. Bis Samstagabend wurden 2.300 Evakuierte aus Afghanistan mit 17 Maschinen dorthin gebracht. Auch für Sonntag und die folgenden Tage wurde die Ankunft weiterer Flüge erwartet.



Die ehemaligen Ortskräfte der USA in Afghanistan und ihre Familien, die aus Angst vor den militant-islamistischen Taliban ihre Heimat verlassen, kommen zunächst in Flugzeughangars der Air Base unter. Von dort sollen sie in die USA geflogen werden.