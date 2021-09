In Rheinland-Pfalz

Vierjährige begibt sich allein auf Zugreise

27.09.2021, 10:30 Uhr | AFP

Eine Vierjährige ist in Rheinland-Pfalz allein auf Entdeckungstour gegangen. Sie büxte durch die offene Haustür aus und stieg in einen Zug. Ihr Bruder bemerkte schließlich, dass etwas nicht stimmt.

Ein vierjähriges Mädchen hat sich in Rheinland-Pfalz allein auf eine Reise mit dem Zug gemacht. Ein Zugbegleiter bemerkte das Kind am Sonntag und rief die Bundespolizei, wie die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern am Montag mitteilte. Eine Streife nahm die Ausreißerin dann am Hauptbahnhof in Kaiserslautern in Empfang.

Ihr Bruder hatte sie zu diesem Zeitpunkt bereits bei der Polizei in Pirmasens als vermisst gemeldet. Offenbar war das Mädchen durch die offene Haustür der Familie entwischt und hatte sich zum Bahnhof aufgemacht. Zwei Stunden später holte der Bruder die Kleine bei der Polizei ab.