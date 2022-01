Zweiter Weltkrieg

Soldaten-Brief kommt 76 Jahre nach Kriegsende an

07.01.2022, 17:47 Uhr | t-online, pdi

Ein nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland stationierter US-Soldat schrieb einen Brief an seine Mutter. 76 Jahre später kommt er in den USA an – bei seiner überraschten Witwe.

Er erlebte den Zweiten Weltkrieg mit und gehörte zu den US-Soldaten, die nach dem Kriegsende in Deutschland stationiert waren. Im Dezember 1945 schrieb Armee-Sergeant John Gonsalves einen Brief aus Deutschland an seine Mutter, doch der kam niemals an, wie der US-Sender NBC News nun berichtet.

Der Brief tauchte nun in einem Verteilungszentrum der US-Post in Pittsburgh auf, 75 Jahre blieb er ungeöffnet. Die Mutter, an die der Brief adressiert war, ist bereits tot. Auch der Soldat John Gonsalves starb laut NBC News im Jahr 2015. Deshalb wurde er seiner Witwe Angelina Gonsalves zugestellt, die Gonsalves fünf Jahre, nachdem er den Brief geschrieben hatte, kennenlernte.

Anruf bei der Post

Nachdem die Familie Gonsalves das 76 Jahre alte Schriftstück erhalten hatte, rief Angelina Gonsalves umgehend bei der Post an und bedankte sich, wie der US-Sender WFXT-TV berichtet.

Auch die Mitarbeiter legten bei der verspäteten Zusendung des Briefes eine eigene Nachricht bei. Darin hieß es: "Die Zustellung dieses Briefes war für uns von größter Bedeutung."