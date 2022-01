"Eine großartige Person"

Auschwitz-Überlebende Greta Weinfeld Ferusic ist tot

25.01.2022, 19:47 Uhr | AFP

Als Einzige ihrer Familie überlebte Greta Weinfeld Ferusic den Holocaust, später musste sie die Belagerung von Sarajevo miterleben. Jetzt ist die Architekturprofessorin im Alter von 97 Jahren gestorben.

Greta Weinfeld Ferusic, die sowohl das Vernichtungslager Auschwitz als auch die Belagerung der Stadt Sarajevo im Bosnien-Krieg überlebt hat, ist gestorben. Ferusic sei am Montag im Alter von 97 Jahren gestorben, teilten Vertreter der jüdischen Gemeinde in Sarajevo mit.



Die 1924 in Nordserbien geborene Jüdin Ferusic war 1944 mit mehreren Familienmitgliedern nach Auschwitz deportiert worden. Sie überlebte das Lager als einziges Mitglied ihrer Familie. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kehrte Ferusic nach Serbien zurück, studierte dort Architektur und zog später nach Sarajevo. Sie arbeitete als Professorin für Architektur an der Universität von Sarajevo und wurde später zur Dekanin der Hochschule ernannt.

"Ich werde meine Heimat nie wieder freiwillig verlassen"

Im Bosnien-Krieg von 1992 bis 1995 weigerte sich Ferusic, Sarajevo zu verlassen, als die serbischen Truppen die Stadt belagerten. Schätzungen zufolge starben 11.000 Menschen, darunter 1.600 Kinder, während der 44-monatigen Belagerung. "Eine großartige Person ist von uns gegangen", schrieb der Dokumentarfilmer Haris Pasovic, der den Film "Greta" über das Leben Ferusics gedreht hat, auf Facebook. "Sie hat viele gute und viele schreckliche Dinge überlebt", fügte er hinzu.

In dem Film, der nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1997 bei mehreren internationalen Filmfestivals gezeigt wurde, begründete Ferusic ihre Entscheidung, in Sarajevo zu bleiben. "In meinem Leben war ich schon häufiger gezwungen, meine Heimat zu verlassen. Ich werde meine Heimat nie wieder freiwillig verlassen", sagte sie.

2004 erhielt Ferusic das Auschwitz-Kreuz, eine polnische Auszeichnung für Überlebende der Vernichtungslager der Nationalsozialisten. Während des Holocausts wurden zwischen 1939 und 1945 sechs Millionen europäische Juden ermordet.