Dramatische Rettungsaktion: Junge stürzt in 35 Meter tiefes Bohrloch

03.02.2022, 21:13 Uhr | Kgl, t-online

Seit zwei Tagen sitzt der fünfjährige Rayan in Marokko in einem Schacht fest. Die Rettungskräfte arbeiten fieberhaft an seiner Bergung – doch sie müssen vorsichtig sein.

Im Ort Bab Berred in Marokko muss ein kleiner Junge aus einem Bohrloch gerettet werden. Der fünfjährige Rayan stürzte Medienberichten zufolge bereits vor zwei Tagen in das Loch, das als Brunnen genutzt wird. Zwar überlebte er den Sturz mit nur leichten Kopfverletzungen, jedoch sitzt er nun in rund 35 Metern Tiefe fest. Insgesamt soll das Loch 60 Meter tief sein.

Nachdem der Junge verschwunden war, hatten ihn die Rettungskräfte mithilfe einer Handykamera entdeckt, die sie an einem Seil in den Brunnen herabgelassen hatten. Durch einen Schacht wird er mit Wasser, Essen und auch Sauerstoff versorgt.

Da zuvor alle Rettungsversuche scheiterten, graben die Helfer nun einen Seitenschacht, durch den sie den Jungen erreichen wollen. Zuvor soll unter anderem versucht worden sein, einen Mann mit einem Seil an den Füßen hinunterzulassen. Doch aufgrund der Enge des Lochs kam er nicht weiter als einen Meter. Die Retter müssen bei der Bergung des Jungen extrem vorsichtig sein, denn der Schacht könnte möglicherweise einstürzen.