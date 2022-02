Offenbar von Eltern entführt

USA: Polizei findet seit 2019 vermisstes Kind in Geheimversteck

16.02.2022, 01:23 Uhr | t-online, wan

Zwei Jahre lang galt Paislee Shultis als vermisst. Nun hat die Polizei das sechsjährige Mädchen in der Nähe von New York gefunden. Sie war in einem verborgenen Verschlag versteckt gehalten worden.

Der Fall eines jetzt sechs Jahre alten Mädchen beschäftigt die USA. Das Kind wurde 2019 vermisst gemeldet, am Montag fand die Polizei sie nahe New York unter einer Treppe. Die Beamten hatten das Haus in Saugerties, in dem unter anderem der Großvater des Kindes lebte, schon öfter durchsucht – allerdings ergebnislos. Am vergangenen Wochenende hatte es einen erneuten Tipp gegeben, die Beamten rückten sofort aus.

Diesmal, so US-Medienberichte, fiel einem Polizisten auf, dass mit der Treppe etwas nicht in Ordnung war. Er fand einen kleinen Spalt und leuchtete mit einer Taschenlampe hinein. Im Dunkeln traf der Lichtstrahl auf eine Decke. Mit herbeigeholtem Werkzeug stemmten die Beamten die Treppe auf und fanden die kleine Paislee Shultis – sowie ihre Mutter. Diese steht unter dem Verdacht, ihr eigenes Kind entführt zu haben.

Das Drama begann 2019, als die Eltern von Paislee die Vormundschaft über ihre Kinder von einem Gericht entzogen bekamen. Sie wollten die Entscheidung nicht akzeptieren und flohen in die Stadt Saugerties, nahe New York. Dort versteckten sie die Tochter im Haus ihres Großvaters.

Zwischenstopp bei McDonalds



Die Polizei nahm die Eltern und den Vater der Mutter fest. Sie müssen sich wegen Gefährdung eines Kindes und Verstoß gegen Vormundschaftsgesetze verantworten. Das Kind wurde zu einer Pflegefamilie gebracht, in der auch ihre Schwester lebt. Diese war in der Schule gewesen, als ihre Eltern 2019 flohen und wurde in die Obhut eines Vormunds gegeben.

Nach Polizeiangaben geht es der Sechsjährigen den Umständen entsprechend gut. Auf dem Weg zu ihrem neuen Zuhause soll sie ein McDonald-Restaurant gesehen haben und gebeten haben, dort anzuhalten – sie war noch nie darin essen. "Die Polizisten drehten um und gingen mit ihr ins Restaurant", wird der Polizeichef vom Saugerties, Joseph Sinagra, von der "New York Post" zitiert.