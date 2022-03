Bei Karnevalsveranstaltung

Auto fährt in Belgien in Menschengruppe – vier Tote

20.03.2022, 08:43 Uhr | dpa

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Vier Menschen sind dabei ersten Berichten zufolge ums Leben gekommen.

In Belgien ist bei einer Karnevalsveranstaltung ein Fahrzeug in eine Menschengruppe gefahren. Bei dem Unglück in dem Ort Strépy-Bracquegnies kamen am Sonntagmorgen vier Menschen ums Leben, wie die belgische Nachrichtenagentur Belga unter Berufung auf den Bürgermeister berichtete. Unter den Todesopfern soll auch ein Kind sein. 12 weitere Menschen wurden schwer und etwa 20 leicht verletzt.



Eine Straßenkreuzung in Strépy-Bracquegnies (Archivbild): In dem Ort ist ein Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in die Menge gefahren. (Quelle: Screenshot: Google Streetview)



"Es gibt keine Worte, es ist Horror"

Ob das Fahrzeug absichtlich in die Menschengruppe gesteuert wurde, blieb zunächst unklar. Der Fahrer fuhr nach Angaben des Bürgermeisters zunächst weiter, konnte dann aber gestoppt werden.

Auf RTL Info sagte der Bürgermeister von La Louvière, Jacques Gobert: "Es gibt keine Worte, es ist Horror. Kurz nach der Katastrophe vor Ort angekommen zu sein, diese Leichen auf der Straße verstreut zu sehen, die Menschen, die Schmerzen haben..." Den Betroffenen seien in der städtischen Sporthalle untergebracht und Hilfsdienste aktiviert worden. Den Berichten zufolge wurde der kommunale Notfallplan ausgelöst.