Kane Tanaka

Ältester Mensch der Welt im Alter von 119 Jahren gestorben

26.04.2022, 08:47 Uhr | dpa, AFP

Kane Tanaka wurde 1903 geboren, erlebte fünf Kaiser und war für drei Jahre der älteste Mensch der Welt. Nun ist sie im Alter von 119 Jahren gestorben. Der neue älteste Mensch der Welt lebt in Europa.

Der älteste Mensch der Welt, die Japanerin Kane Tanaka, ist im Alter von 119 Jahren gestorben. Wie die Lokalregierung ihrer südwestlich in Japan gelegenen Heimatstadt Fukuoka am Montag bekanntgab, starb Tanaka bereits am 19. April.



Tanaka war am 2. Januar 1903 als siebtes Kind zur Welt gekommen, insgesamt waren es acht Geschwister. Im selben Jahr absolvierten die Gebrüder Wright den ersten Flug mit einem Motorflugzeug und Marie Curie gewann als erste Frau den Nobelpreis.

Ihr Geheimnis? "Verzehr leckeren Essens und Lernen"

Im Jahr 1922 heiratete sie im Alter von 19 Jahren. Das Paar bekam vier Kinder und adoptierte ein weiteres. Tanaka ernährte die Familie mit dem Betrieb eines Nudelgeschäfts, als ihr Mann und ältester Sohn in den 1937 begonnenen Krieg gegen China zogen. Nach dem Krieg betrieb das Paar ein Geschäft für Reiskuchen. Tanaka erlebte die Regentschaft von insgesamt fünf japanischen Kaisern.



Später lebte Tanaka in einem Altenheim in Fukuoka. Im März 2019 erklärte das Guinness-Buch der Rekorde sie im Alter von 116 Jahren zur ältesten Frau der Welt. 2021 wollte sie gerne im Rollstuhl am Fackellauf für die Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen, musste dann aber wegen der Corona-Pandemie darauf verzichten.

Kane Tanaka bei der Verleihung ihres Weltrekords 2019 (Archivfoto): Damals war die Japanerin 116 Jahre alt. (Quelle: Kyodo/Reuters)



Auf die Frage nach dem Geheimnis für ihr langes Leben nannte sie "den Verzehr leckeren Essens und Lernen". Zu ihren Lieblingsspeisen zählte Schokolade. Tanaka hatte selbst im biblischen Alter noch eine große Leidenschaft für Mathematik und das Brettspiel Othello. Sie stand laut Medien morgens um 6 Uhr auf und ging erst gegen 21 Uhr ins Bett.

Nachfolgerin wohl französische Ordensschwester

Nach Angaben der Gerontology Research Group ist nun die französische Ordensschwester André, mit bürgerlichem Namen Lucile Randon, mit 118 Jahren und 73 Tagen der älteste Mensch der Welt. Vor einem Jahr, kurz vor ihrem 117. Geburtstag, überstand sie problemlos eine Corona-Infektion.



Auch wenn die Nonne des französischen Vinzentinerinnen-Ordens den "Titel" der Ältesten von keiner offiziellen Stelle verliehen bekommen sollte, sei sie es de facto, sagte Laurent Toussaint, der mit der internationalen Datenbank IDL befasst ist. Die Drittälteste, eine Polin, sei mit 115 Jahren deutlich jünger als sie, sagte er weiter. Zudem sei ihr Geburtsdatum standesamtlich bestätigt.

Japans ältester Mensch ist jetzt nach Angaben des Gesundheitsministeriums die 115 Jahre alte Fusa Tatsumi aus Kashiwara in der Präfektur Osaka.