Aktualisiert am 24.05.2022 - 18:34 Uhr

Aktualisiert am 24.05.2022 - 18:34 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg B√§tzing, hat einen Pfarrer trotz Vorw√ľrfen sexueller Bel√§stigung bef√∂rdert. B√§tzing habe den Mann in seinem Limburger Bistum zum Bezirksdekan berufen, obwohl er ihn zuvor wegen Bel√§stigung ermahnt habe, berichtete die "Zeit"-Beilage "Christ & Welt".

Der katholische Priester soll demnach im Jahr 2000 eine evangelische Pfarrerin in Ausbildung verbal und körperlich sexuell belästigt haben. Derselbe Pfarrer belästigte den Recherchen zufolge eine zweite Frau zwischen 2006 und 2007. Sie sei damals in Ausbildung gewesen und heute katholische Gemeindereferentin. Beide Frauen schildern ihre Erlebnisse in "Christ & Welt".