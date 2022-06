Im Mittelmeer Deutsche Seenotretter nehmen 85 Migranten an Bord Von dpa 05.06.2022 - 18:32 Uhr Lesedauer: 1 Min. Gerettete Migranten auf einem Schlauchboot: Die deutsche Organisation Sea-Watch hat 85 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. (Quelle: Milad Amin/Sea-Watch/dpa-bilder)

Gegl├╝ckte Rettungsaktion: In der N├Ąhe der Inselgruppe Malta hat die Organisation Sea-Watch 85 Migranten in Sicherheit gebracht. Binnen weniger Tage haben sich die Eins├Ątze der Seenotretter geh├Ąuft.

Die deutsche Organisation Sea-Watch hat 85 Migranten im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Die Crew der "Sea-Watch 3" nahm die Menschen nach eigenen Angaben in der Nacht zu Sonntag innerhalb der maltesischen Such- und Rettungszone an Bord. Damit bef├Ąnden sich nach insgesamt f├╝nf Eins├Ątzen binnen weniger Tage fast 310 Menschen auf dem Schiff.

Sea-Watch frage weiter bei den Beh├Ârden einen sicheren Hafen f├╝r die Leute an, sagte eine Organisationssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Bei dem Einsatz habe sich auch ein Boot der libyschen K├╝stenwache gen├Ąhert, sei aber wieder abgedreht.

Sea-Eye l├Ąuft auch aus

Am Samstag liefen au├čerdem die zivilen Seenotretter der in Regensburg ans├Ąssigen NGO Sea-Eye zu einer Mission aus. Das Team der "Sea-Eye 4" will sein Einsatzgebiet im zentralen Mittelmeer nach eigenen Angaben am Donnerstagabend erreichen.