2004 war Messner zufolge ein Knochen in 4.300 Meter H├Âhe gefunden worden. 2005 hatte Messner dann ├╝ber den Fund des ersten Schuhs von G├╝nther am selben Gletscher berichtet. Der Schuh ÔÇô eine Spezialanfertigung f├╝r die damalige Expedition ÔÇô steht inzwischen in einem von Messners Museen auf Schloss Sigmundskron bei Bozen in einer Art Kapelle, die mit Fotos verungl├╝ckter Bergsteiger best├╝ckt ist.