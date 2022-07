Älteste Frau Deutschlands gestorben – Josefine Ollmann wurde 113 Jahre alt

Die wohl älteste Frau Deutschlands ist gestorben: Der "Bild" zufolge verstarb Josefine Ollmann bereits am 16. Juli im Alter von 113 Jahren in einer Seniorenresidenz in Itzehoe (Schleswig-Holstein). Mit diesem Alter hielt sie laut mehreren Medienberichten den Rekord als älteste Frau Deutschlands.

Ollmann wurde am 11. November 1908 in München geboren. Erst mit 107 Jahren zog sie in die Alteneinrichtung – in die Nähe ihrer Familie, berichtet der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" (shz).