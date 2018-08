Polizeieinsatz in Güstrow

Fledermäuse besetzen Wohnung einer 69-Jährigen

09.08.2018, 18:38 Uhr | dpa, AFP

Eine Frau hat den Notruf gewählt, weil Fledermäuse in ihre Wohnung eingedrungen sind. Die Beamten konnten die sechs Tiere mit einer Decke wieder in ihren natürlichen Lebensraum vertreiben.

Notruf in der Nacht: Polizeibeamte haben in Güstrow im Landkreis Rostock in der Nacht zum Donnerstag mehrere ungebetene Gäste aus einer Wohnung vertrieben. Eine 68-jährige Frau bemerkte in der Nacht, dass sich mehrere Fledermäuse in ihrer Wohnung niedergelassen hatten. Sie seien zuvor durch ein offenes Fenster hereingeflogen, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Sofort rief sie den Notruf.







Die Feldermäuse hätten die Räume "trotz diverser Aufforderungen durch die Mieterin nicht verlassen" wollen, sagte die Polizei in Rostock. Die Beamten hätten die Lage dann aber schnell "unter Kontrolle gebracht", schrieb die Polizei in einer Mitteilung zu dem Einsatz scherzhaft. Die sechs "Wohnungsbesetzer" seien mit Hilfe einer Decke wieder "in ihren natürlichen Lebensraum gedrängt" worden. "Die Räumung erfolgte unter Beachtung der Naturschutzrichtlinien". Verletzt wurde niemand.