Tierfotograf sammelt Fingernägel zur Rettung der Nashörner

08.11.2019, 19:34 Uhr | rtr , sc

Weil die illegale Jagd auf Nashörner nicht aufhört, hat sich ein schwedischer Fotograf eine ungewöhnliche Aktion überlegt. Sie dürfte manche verstören. Aber hat er damit Erfolg?

Keratin ist eine schwefelhaltige Substanz, aus denen die Hörner von Nashörnern bestehen. Die Substanz befindet sich aber auch in menschlichen Fingernägeln. Deshalb sammelt der schwedische Fotograf Bjorn Persson Fingernägel von Shoppinggästen in einem Stockholmer Einkaufszentrum. Es ist seine Art des Protests. Denn Nashörner in Afrika werden gejagt, ihre Hörner sind in Asien heiß begehrt.

Die oft tödliche Jagd auf Nashörner hat maßgeblich dazu beigetragen, dass viele Arten von ihnen vom Aussterben bedroht sind. Tier- und Landschaftsfotograf Bjorn Persson findet, dass das Bewusstsein in Europa für die Tragweite dieser Taten noch größer sein könnte.

In China wird Horn als Medizin verwendet

In China werden aus dem Horn der Tiere medizinische Produkte hergestellt. "Das witzige an der ganzen Geschichte ist, dass es den selben Stoff enthält wie unsere Fingernägel," sagt Persson. Deshalb bittet er Menschen, ihre Nägel zu spenden, um daraus eigene Medizin herzustellen, die dann als Nashorn-Ersatz nach China verkauft werden soll.

Laut Persson kostet auf dem Schwarzmarkt ein Gramm Nasenhorn rund 133 Dollar. Ein ganzes Horn ist demnach rund 300.000 Dollar wert. Ob sein neues Produkt tatsächlich einschlagen wird, ist zweifelhaft. Laut namibischen Umweltschützern legen asiatische Konsumenten zum Teil viel wert darauf, dass das Hornmaterial echt ist. Und der Wert steigere sich, wenn die Hörner lebend vom Tier entfernt wurden.





Laut eigener Aussage will Persson mit seiner Aktion vor allem ein Bewusstsein schaffen, damit mehr für den Schutz der Tiere getan wird.