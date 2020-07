Vater mit verzweifelter Rettungsaktion

Australien: Hai zerrt Zehnjährigen von Fischerboot

17.07.2020, 12:53 Uhr | AFP

Vor der Küste Australiens hat ein Hai einen zehnjährigen Jungen aus einem Fischerboot gezogen. Doch der Vater des Jungen reagierte todesmutig und konnte Schlimmeres verhindern.

Vor der Küste Tasmaniens hat ein Hai ein Fischerboot attackiert und einen zehnjährigen Jungen ins Wasser gezerrt – mit einem mutigen Einsatz konnte der Vater seinen Sohn jedoch aus den Fängen des Raubtiers retten. Nach Angaben der australischen Behörden ereignete sich der Angriff am Freitag, als der Junge mit seinem Vater und zwei weiteren Männern fünf Kilometer vor der Küste des Inselstaates mit einem Fischerboot unterwegs war.

Junge wurde in Krankenhaus gebracht

Der Junge trug eine Schwimmweste. Plötzlich griff der Hai an, packte den Zehnjährigen und zerrte ihn von Bord. Der entsetzte Vater sprang hinterher, und es gelang ihm, den Raubfisch in die Flucht zu schlagen. Der Junge erlitt Bisswunden am Kopf, an den Armen und der Brust und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, teilten die Behörden weiter mit.

Australien ist weltweit das Land mit den meisten Hai-Angriffen. Allein in diesem Jahren kamen bisher fünf Menschen bei solchen Attacken ums Leben. Erst vergangene Woche wurde ein 15-jähriger Surfer vor der Ostküste Australiens getötet.