Insektenalarm in Lüdenscheid

Wespen greifen Schüler an – 14 Verletzte

24.08.2020, 20:29 Uhr | dpa

Aggressive Wespen haben eine Gesamtschule in Lüdenscheid angegriffen. Die Insekten stachen mindestens 14 Menschen, mehrere Krankenwagen waren im Einsatz.

Aggressive Wespen haben am Montag an einer Gesamtschule in Lüdenscheid mindestens 14 Menschen verletzt. Bei den meisten Verletzten soll es sich um Schüler handeln. Nach Angaben der Rettungsleitstelle des Märkischen Kreises wurden die Verletzten in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Wieso es zu den Attacken kam, blieb zunächst unklar. Die Behörden hatten nach den ersten Meldungen einen größeren Einsatz ausgelöst und mehrere Krankenwagen zum Ort des Geschehens geschickt. 13 der Betroffenen seien leicht verletzt, einen habe es etwas schlimmer erwischt, hieß es. Die Polizei unterstützte den Einsatz.