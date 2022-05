Abgetrennter Pferdekopf bei Wanderweg entdeckt

In Baden-Württemberg hat ein Spaziergänger einen abgetrennten Pferdekopf gefunden. Es soll nicht der erste Fund dieser Art an der Stelle sein.

Ein Spaziergänger hat einen abgetrennten Pferdekopf an einem Wanderweg in Seelbach (Ortenaukreis) entdeckt. "Wir haben momentan keinen Hinweis auf Tierschändung", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. "Auch der Besitzer des Tieres hat sich noch nicht bei uns gemeldet."