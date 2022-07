Wolfsburg: Tierschützer zeigen Museum wegen toter Fliegen an

TierschĂŒtzer zeigen Museum wegen toter Fliegen an

Ein Museum will darauf aufmerksam machen, dass jede Nacht Insekten durch öffentliches Licht sterben. Auch fĂŒr das Projekt verenden etliche Fliegen.

Das Kunstmuseum Wolfsburg ist wegen einer Installation, in der Fliegen sterben, in die Kritik geraten. Nach einer Anzeige der Tierrechtsorganisation Peta sprach das VeterinĂ€ramt der Stadt dem Museum eine mĂŒndliche Verwarnung aus. Zu diesem Zeitpunkt war das Werk von Star-KĂŒnstler Damien Hirst bereits wieder abgebaut.

"Wir dachten, Fliegen fallen nicht unter das Tierschutzgesetz", sagte Museumsdirektor Andreas Beitin der "Braunschweiger Zeitung". In der Ausstellung "Macht!Licht" sei es darum gegangen, darauf aufmerksam zu machen, dass jede Nacht Insekten durch öffentliches Licht sterben.

PrĂŒfung, ob kĂŒnstliche Fliegen verwendet werden können

"Wir teilen den Grundgedanken der Tierschutzorganisation, dass Tiere nicht dazu da sind, uns zu unterhalten oder dass wir sie ausbeuten", sagte der GeschĂ€ftsfĂŒhrer des Kunstmuseums, Otmar Böhmer, der dpa. Das Werk von Hirst befinde sich schon seit den 90er Jahren in der eigenen Sammlung. In einem glĂ€sernen Doppelkubus schlĂŒpfen zunĂ€chst Fliegen – wenn sie dem Licht folgend in den anderen Teil fliegen, sterben sie.