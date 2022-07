Dumbo-Ziege Simba begeistert Pakistan: 54 Zentimeter lange Ohren

Aktualisiert am 08.07.2022 - 13:17 Uhr

Eine Ziege mit au├čergew├Âhnlich langen Ohren ist in Pakistan zum Medienstar aufgestiegen. Schon bei der Geburt im vergangenen Monat fielen als erstes Simbas lange Ohren auf, seitdem sind sie nach Angaben des stolzen Z├╝chters Mohammad Hasan Narejo weiter gewachsen ÔÇô auf jetzt 54 Zentimeter. Simba sei bereits in "allen nationalen und internationalen Medien" aufgetreten und habe auch schon einen Sch├Ânheitswettbewerb gewonnen, so Narejo.