können Sie glauben, was auf t-online geschrieben steht? Natürlich können Sie das. Unsere Redaktion aus mehr als 180 Köpfen legt großen Wert darauf, Informationen vor der Veröffentlichung zu prüfen. Was aber, wenn Ihnen ein Bekannter einen Link zu einem Artikel schickt, der aussieht wie von t-online – aber Merkwürdiges enthält? Wenn dort zum Beispiel Putins Angriffskrieg in der Ukraine gerechtfertigt wird?