Seit Frühjahr 2022 versuchen Unbekannte, mit Fake-Seiten und Bot-Armeen die Stimmung auch in Deutschland zu manipulieren. t-online hat erstmals Russen identifiziert, die daran mitwirken.

Das Signal aus dem Netzwerk hinter der riesigen Kampagne zur Destabilisierung des Westens kommt von einem unspektakulären Ort: einem Wohnzimmer mit einem goldgerahmten Bild über einem Sofa vor längsgestreiften Tapeten. Hier sitzt ein Mann an seinem Computer und führt über das Videokonferenzprogramm Zoom Interviews, links unten im Fenster steht ein Name. Der Mann im Bild heißt Vadim C, er ist in Moskau gemeldet und von dort aus sammelt er im Westen Aussagen von Interviewpartnern, die sich gegen den Westen verwenden lassen.

Vadim C. steht im Mittelpunkt einer Recherche, mit der t-online erstmals direkt beteiligte Personen an einer seit Frühjahr 2022 laufenden Desinformationskampagne identifizieren kann. Sie ist unter dem Namen "Doppelgänger" bekannt geworden. Vadim C. und ein Kollege sind Journalisten aus Russland, die Interviews mit Experten und Politikern führen und dafür in vielen Fällen ihre Interviewpartner über Hintergründe und Verbreitungswege täuschen.

Die Inhalte landen, zum Teil sinnentstellt wiedergegeben, in einem Geflecht von teils gefälschten Seiten und werden von einer schier unerschöpflichen Bot-Armee massenhaft verbreitet. Sie sind ein wichtiger Baustein für das "Doppelgänger"-Netzwerk, das Tag für Tag daran arbeitet, den Westen schlecht zu machen, Unsicherheit, Angst und Zwietracht im Westen zu schüren und Putin als beliebten und fähigen Führer darzustellen.

Beim Interviewer steht falscher Name

Das geschieht verdeckt und geheim, auf Internetseiten ohne Impressum und mit gefälschten Accounts. Doch ganz können sich Vadim C. und ein Kollege von der russischen Zeitung "Iswestja", Alexandre J., nicht verstecken – denn es ist offenbar ihr Job, Interviewpartner aus dem Westen aufzutreiben und zu befragen. Vadim C. und Alexander J. treten nicht unter ihren richtigen Namen auf. Über ihre Kontaktdaten und Datenlecks konnte t-online dennoch herausfinden, wer sie sind. Spuren führen zu einem Medienkonzern in Putins Umfeld.

Das Gespräch: Um 14.59 Uhr poppt auf dem Rechner von Simon Schnetzer im Allgäu eine Nachricht von reninternation@gmail.com auf. Schnetzer ist einer der führenden Jugendforscher Europas und hatte per Mail die Bitte erhalten, anlässlich eines in Russland anstehenden Turniers, das Gaming, Computerspiel, mit physischem Sport verbinden soll, etwas zu E-Sports zu erzählen.

Das Gespräch wird anders laufen, als die Russen sich das gedacht haben.

In der Erinnerungsmail steht "Alexandre Knyazev" als Absender, er schreibt auf Englisch: "Der Korrespondent bittet mich, den Hinweis zu geben, dass er bereit ist für das Interview. Der Link ist schon aktiviert." Der "Korrespondent" wartet in der Zoom-Konferenz, als Schnetzer dazu kommt, ein Name "Valeriy Stepanov" steht im Fenster.

Erst später wird sich durch Recherchen erhärten, dass der Interviewer nicht den russischen Allerweltsnamen Stepanov trägt und von dem auch andere Interviewte erzählen. Es ist Vadim C., der das Gespräch von einer Wohnung aus führt und aufzeichnet. Angefragt und vereinbart hatte "Alexandre" den Termin, und der heißt eigentlich Alexander J. Offenbar ein eingespieltes Team, so läuft es seit Monaten bei Dutzenden Interviews: Dabei entsteht jeweils neues Material für die aufwendigste digitale Desinformationskampagne der Geschichte. AfD-Politiker machen offenbar bereitwillig mit, andere fühlen sich getäuscht, haben mit t-online darüber gesprochen. Schnetzer ist einer davon.

Anfrage kam am Tag des großen Bauernprotests

Er und Interviewer Vadim sehen sich bereits zum zweiten Mal. Der Allgäuer war am 8. Januar darum gebeten worden, etwas zur Stimmungslage der Jugend in Deutschland zu sagen. Simon Schnetzer ist der Hauptautor einer Reihe von Trendstudien mit dem Titel "Jugend in Deutschland", die Haltung, Problemen und Erwartungen junger Menschen nachspüren. Er gibt auch Nachwuchsjournalisten und weniger bekannten Medien eine Chance für Interviews.

Deshalb hatte er sich nichts dabei gedacht, als am 8. Januar am Tag des großen Bauernprotests in Berlin zum ersten Mal per Mail eine Anfrage von einem ihm bis dahin unbekannten "Alexandre" für eine französischsprachige Medienseite gekommen war: "rrn.media/fr". Dieser Alexandre, der Alexander heißt, schrieb, den Kontakt habe er von einem anderen deutschen Wissenschaftler bekommen. Schnetzer ließ sich darauf ein.