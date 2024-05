So kommen Sie noch an EM-Tickets

Liebe Leserin, lieber Leser,

ich hoffe, Sie hatten gestern einen schönen Feiertag! In den USA wird der Tag der Arbeit übrigens erst am sogenannten Labour Day, am 2. September, begangen. Darum konnte ich die Lage jenseits des Atlantiks für Sie im Blick behalten. Was hier unterdessen geschehen ist, war kein Feiertag, sondern hat das Etikett "Feuertag" verdient. So brenzlig ist die Lage.

In Wahrheit hätte ich bis vor Kurzem nicht mit solchen Bildern gerechnet. Aber das, was seit Tagen an den Hochschulen in den USA passiert, grenzt an Kontrollverlust. Die Universitäts-Proteste gegen den Gazakrieg entwickeln eine Eigendynamik, die alles mit sich zu reißen scheint: Politik, Gesellschaft und sogar die nächste Präsidentschaft. Das neueste und schlimmste Beispiel stammt aus der Nacht auf den 1. Mai an der University of California (UCLA) in Los Angeles.

Loading... Embed

Pro-israelische und pro-palästinensische Gruppen fielen auf dem Campus mitten in der Nacht voller Wut übereinander her. Über Stunden schritt die Polizei nicht ein. Auf zahlreichen Videos bekommt man nur einen Eindruck der Zustände vor Ort: Sie gleichen einem Kriegsgeschehen. Es gibt zahlreiche, teils erheblich Verletzte. Kein Wunder.

Abgeschossene Feuerwerksraketen explodierten inmitten einer dicht gedrängten Menschenmenge. Laserpointer wurden gezielt auf die Augen anderer Demonstranten gerichtet. Bewaffnet mit Pfeffersprays und Schlagstöcken verletzten sich Menschen gegenseitig. Absperrgitter aus Metall und schwere Paletten aus Holz wurden zu Wurfgeschossen, die Köpfe und andere Körperteile trafen. Den Bildern und Berichten von Journalisten vor Ort nach zu urteilen, ging die Gewalt zumindest in diesem Fall von pro-israelischen Demonstranten aus.

Es geht aber nicht darum, wer angefangen hat. Erschreckend ist dieser gegenseitige Zorn. Begleitet von scheinbar grenzenlosem Hass aufeinander bezeichnen die Israel-Sympathisanten die pro-palästinensischen Demonstranten als Terroristen, während Letztere die Israel-Anhänger als völkermordende Zionisten beschimpfen. Es wirkt so, als würde der jahrzehntelange Nahost-Konflikt plötzlich auch auf amerikanischem Boden ausgetragen.

Ich sage es Ihnen ganz ehrlich: Die Lage ist stellenweise so unübersichtlich, dass es kein Wunder ist, warum sich Universitätsleitungen, Polizeibehörden und auch Politiker so schwertun, mit Situationen wie diesen angemessen umzugehen. Denn es sind vielfach eben nicht nur Studentinnen und Studenten dabei, sondern auch viele externe Krawallmacher. Die Grenze zwischen legitimem Protest und illegalen Auswüchsen verläuft fließend. Klare Zuordnungen sind nicht immer einfach. Unerträglich ist jedenfalls der unverhohlene Antisemitismus von bestimmten Gruppen.

An vielen Universitäten und in vielen Bundesstaaten kommen zu der vermeintlich alles verbindenden Gaza-Problematik aber auch noch viele individuelle, lokale Dynamiken hinzu. In Austin im Bundesstaat Texas ist es etwa die Wut auf den konservativen Gouverneur Greg Abbott und seine restriktive Gesetzgebung. In New York hat die Präsidentin der Columbia-Universität den Bogen aus Sicht der Demonstranten überspannt, als sie die Polizei auf das Gelände holte, um den Protest gewaltsam auflösen zu lassen.

Video | Wegen Protesten: Polizei stürmt US-Universität Player wird geladen Quelle: reuters

Klar ist aber nach der Nacht von Kalifornien auch: Gruppen, egal welches Lagers, ungehindert aufeinander losgehen zu lassen – das darf einfach nicht passieren. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mensch schlimm verprügelt wird, ein anderer ruft: "Stop! Stop! Stop!". Die Szenen erinnern fast an einen Bürgerkrieg, vor dem sich hier insgeheim viele Amerikaner schon lange fürchten. "Wo kommen deine Vorfahren her?", schreit ein Demonstrant den anderen an. Ganz so, als würde er damit überprüfen können, ob er einen Feind oder Freund vor sich hat. Dass beide Amerikaner sein könnten, scheint Nebensache zu sein.

Mal sind es die Demonstranten selbst, die jegliche Kontrolle verlieren. Aber auch bei den Einsätzen der vielen Hundertschaften der Polizei ist das Vorgehen mancherorts brutal. Selbst in New York, wo die Polizei eine Hausbesetzung auf dem Campus der Columbia University halbwegs gemäßigt beenden konnte, wurde eine Person über mehrere Meter eine Treppe hinabgestoßen. Die Polizei verbreitet anschließend ein fast absurd wirkendes Einsatzvideo, das eher einem Hollywood-Film gleicht, in dem Terroristen bekämpft werden. Aber keine Studenten.

Amerika und ganz besonders die Biden-Regierung kann angesichts solcher Szenen froh sein, dass es noch keine Toten gibt. Politisch ist das Problem ohnehin schon brisant genug. Die Gaza-Proteste und der Umgang mit ihnen entwickeln einen Schneeballeffekt. Inzwischen solidarisieren sich vielerorts auch Menschen mit den Demonstranten, die gar nicht unbedingt deren Ziele teilen. Sie halten aber die Reaktionen der jeweils anderen Seite oder die der Ordnungskräfte oftmals für maßlos.

Das Problem für die Demokraten und ihren Präsidenten Joe Biden wird damit noch größer, als es ohnehin schon ist. Denn diese Verbrüderung verschiedener gesellschaftlicher Gruppen betrifft fast ausschließlich das Wählerlager der Demokraten. Die Wut auf den eigenen Präsidenten ist so groß, dass immer mehr ihm womöglich im November wirklich die Stimme verweigern wollen.

Der Yale-Absolvent und Buchautor David Austin Walsh mag dafür nur ein Beispiel sein. Aber seine Meinung scheinen immer mehr liberal gesinnte Amerikaner zu teilen: "Ich wollte im November – aus Gründen der Arbeitnehmerrechte – für Biden stimmen und natürlich auch, um Trump von dem Amt fernzuhalten – aber nach heute Abend … Mann, ich weiß es nicht", schrieb der Historiker nach den Campus-Räumungen von New York auf der Plattform X. Dafür wird er nun aus den eigenen Reihen unter anderem als "nützlicher Idiot" der Rechten beschimpft.