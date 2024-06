Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

endlich ist der Sommer da, das zugehörige Loch jedoch nicht. Im Gegenteil: Rund um die Uhr prasseln Nachrichten in die Schlagzeilenticker; hier passiert dies, dort jenes, kein Atemholen nirgends. Es hat etwas Rastloses, diese Dauerereignishaftigkeit, und natürlich sind wir Journalisten mitverantwortlich dafür, indem wir all die News auf Ihre Computer und Smartphones befördern. Das machen wir natürlich, weil sie dort gelesen werden, und zwar zigtausendfach.

Allerdings hat das Nachrichtentrommelfeuer eine Schlagseite: Obwohl rund um den Globus rund um die Uhr eine Menge geschieht, bestimmen oft dieselben Themen die mediale Berichterstattung. In diesen Tagen ist das von morgens bis abends die Fußball-EM (spannend), außerdem das Wetter (schön), die Ukraine (schrecklich), der Nahe Osten (auch schrecklich), die Ampel (gähn) sowie das Erstarken der AfD im Osten und des Donalds ganz drüben im Westen (beides gefährlich). Fraglos allesamt wichtige Ereignisse, die zu Recht mit vielen Zeilen Text und noch mehr Fernsehbildern bedacht werden.

Trotzdem kommt man als kritischer Zeitgenosse nicht umhin, nüchtern festzustellen: Andere wichtige Geschehnisse kommen in der Berichterstattung zu kurz. Natürlich steckt in dieser Erkenntnis auch ein Körnchen Selbstkritik eines Autors, der sich womöglich ein bisschen zu häufig über die vorgenannten Themen ausgelassen hat.

Aber Einsicht ist bekanntlich der erste Schritt zur Besserung. Nutzen wir also die verbleibenden Zeilen im heutigen Tagesanbruch-Hauptteil, um wenigstens ein Schlaglicht auf einige Ereignisse im Schatten der medialen Ausleuchtung zu werfen. Praktischerweise hat die Deutsche Presse-Agentur, die uns Journalisten unablässig mit den neuesten Informationen versorgt, eine Rubrik mit dem Titel "Voraussichtlich ohne Berichterstattung". Unter dieser Überschrift teilen die dpa-Kollegen uns mit, zu welchen Themen sie heute keine Meldungen verschicken. Das ist zwar hilfreich, aber auch fragwürdig, denn einige der Ereignisse erscheinen durchaus berichtenswert. Deshalb drehen wir heute den Spieß um und listen genau diese Termine hier auf:

In Paris findet die TV-Debatte vor der französischen Parlamentswahl statt. Es diskutieren Premierminister Gabriel Attal für das Mitte-Lager von Präsident Macron, Jordan Bardella für das rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen und Manuel Bompard für das Linksbündnis. "Die Wahl dürfte Europa gehörig durchrütteln", schreibt unser Kolumnist Gerhard Spörl.

In Brüssel treffen sich Vertreter der EU-Mitgliedstaaten, der EU-Agenturen und der EU-Kommission auf einer Konferenz zur Umsetzung der großen Asylreform. Es geht um die Frage, wie Europa sich stärker gegen irreguläre Zuwanderung abschotten kann, ohne die Menschenrechte zu verletzen.

In Luxemburg kommen Damen und Herren mit dem schönen Titel "EU-Minister für allgemeine Angelegenheiten" zusammen. Sie bereiten den am Donnerstag beginnenden EU-Gipfel vor. Dort müssen sich die Staats- und Regierungschefs über das neue Spitzenpersonal für Kommission und Rat verständigen, damit Europa sich nicht selbst blockiert.

In Koblenz wird der Prozess gegen ein mutmaßliches Mitglied des "Islamischen Staats" fortgesetzt. Er soll bei der Hinrichtung von Gefangenen geholfen haben; die Staatsanwaltschaft wirft ihm Kriegsverbrechen und Mord vor.

In Frankfurt am Main geht der Prozess gegen die mutmaßliche "Reichsbürger"-Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß weiter. Die neun Angeklagten sollen einen Staatsputsch und die Ermordung von Politikern geplant haben. Auch ehemalige Elitesoldaten waren offenbar beteiligt.

In Hongkong versuchen 14 Verurteilte der "Hongkong 47", vor Gericht ihr Strafmaß zu mildern. Sie hatten vor vier Jahren mit Protestaktionen gegen den wachsenden Einfluss der Pekinger Diktatoren demonstriert. Im schlimmsten Fall drohen ihnen lebenslängliche Haftstrafen.

In Oslo wird Bundesumweltministerin Steffi Lemke erwartet. Die Grünen-Politikerin nimmt am Tropical Forest Forums teil, einer der wichtigsten Konferenzen zum Schutz der tropischen Wälder.

In Berlin beginnt die Mitmach-Aktion "Every name counts". Durch die Digitalisierung von Archiven entsteht die weltweit größte Sammlung von Opfernamen des Nationalsozialismus. Sie dokumentiert die Schicksale von 17 Millionen Menschen.

In Stuttgart könnte das Urteil in einem wegweisenden Berufungsverfahren verkündet werden. Es geht um eine Schadenersatzklage gegen eine Corona-Impfärztin. Der Klägerin wurden im Jahr 2021 als Auszubildende in einem Heilbronner Pflegeheim zwei Impfungen verabreicht. Daraufhin erlitt sie eine halbseitige Lähmung. Sie gibt an, durch einen Impfschaden arbeitsunfähig zu sein, und verlangt von der Impfärztin Schmerzensgeld.

Im Landtag in Hannover, aber auch in vielen anderen Landesparlamenten gehen die Diskussionen über zwei drängende Probleme weiter: den Mangel an bezahlbarem Wohnraum in Städten und den Mangel an Fachkräften in Kitas und Kliniken.

Zu allen diesen Themen lesen Sie heute in den meisten Medien voraussichtlich keine Berichte. Es sei denn, Sie finden eines davon so wichtig, dass Sie unbedingt mehr darüber erfahren möchten. Dann schicken Sie uns bitte eine kurze Nachricht per E-Mail: Adresse siehe unten.

Eine bemerkenswerte Nachricht kam noch in der Nacht: In dem jahrelangen rechtlichen Gezerre um den Wikileaks-Gründer Julian Assange gegen seine Auslieferung von Großbritannien an die USA hat sich überraschend eine Lösung abgezeichnet. Der 52-Jährige hat sich mit der US-Justiz im Rahmen eines Deals auf ein Schuldbekenntnis für die Veröffentlichung von Militärgeheimnissen geeinigt, um seine Freiheit wiederzuerlangen.

Zwei alarmierende Berichte

Schmierereien an Gebäuden, antisemitische Aussagen an Hochschulen, Pöbeleien, Beschädigung von Gedenkorten – oder gar handfeste physische Gewalt gegen Menschen: Judenfeindlichkeit kann sich in verschiedenen Formen äußern. Seit 2018 gibt es in Berlin den Bundesverband der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus e.V., kurz Rias, der das Ziel verfolgt, mit Hilfe eines Meldeportals derartige Vorfälle zu dokumentieren.

Wenn das Netzwerk heute Vormittag seinen Jahresbericht 2023 vorstellt, ist eines schon klar: Es werden beschämend viele sein, mehr als in der jüngeren Vergangenheit. Denn seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 und dem anschließenden Gazakrieg ist der Judenhass auf deutschen Straßen dramatisch gestiegen. In Bayern etwa dokumentierte Rias 2023 im Vergleich zum Vorjahr 73 Prozent mehr antisemitische Vorfälle; CSU-Sozialministerin Ulrike Scharf nannte die Zahl "alarmierend und bestürzend". Wirklich erschreckend, dass so viele Menschen nicht zwischen Juden und der israelischen Regierungspolitik unterscheiden.