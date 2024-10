Das ist nicht vermittelbar

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser

am Wochenende habe ich Politik, wie die Ampel sie macht, bei mir zu Hause getestet. Da sitzt nämlich so ein kleiner Faulpelz, der gar nicht mehr so klein ist, und meint viel zu häufig, Familie sei ein All-inclusive-Hotelbetrieb. Sein Zimmer zum Beispiel sieht regelmäßig aus, als sei ein Hurrikan durchgezogen. Wie selbstverständlich geht er davon aus, dass es einen Zimmerservice gibt, der den Räumdienst übernimmt und ignoriert jegliche Aufforderung, selbst Hand anzulegen.

Also fragte ich ihn: "Was zieht mehr: Zehn Euro zusätzliches Taschengeld im Monat, wenn du dein Zimmer jede Woche einmal gründlich aufräumst oder einen Tag Handyverbot in der Woche, wenn nicht?" Das Teenagerkind überlegte nicht lange: "Die zehn Euro." Ich hätte es mir denken können – und Sie sich wohl auch. Belohnung zieht mehr als Strafe.

Das dachte sich wohl auch die Ampelregierung, als sie in ihr Wachstumspaket eine Prämie von 1.000 Euro für Langzeitarbeitslose schrieb. Diese soll ausgezahlt werden, wenn sie mindestens ein Jahr lang einen sozialversicherungspflichtigen Job aufnehmen. Doch dann griff die "Bild"-Zeitung die Zahlung auf, die viele Ökonomen für sinnvoll halten, machte aus ihr die "Arsch hoch"-Prämie, befragte Bürger dazu und siehe da: Die Mehrheit findet die Prämie verständlicherweise unfair. 1.000 Euro dafür, dass jemand das macht, was die meisten ohnehin jeden Tag tun?

Plötzlich wollte in der Ampel kaum noch jemand etwas mit dem Bonus zu tun haben. Dabei war er von den drei Ampelchefs genauso wie der Rest des Wachstumspakets im Sommer beschlossen worden. Zuletzt distanzierte sich SPD-Chef Lars Klingbeil am Wochenende von ihm. Die "Hintern hoch"-Prämie ist ein Rohrkrepierer und wird sehr wahrscheinlich nicht kommen.

Sie ist ein gutes Beispiel dafür, dass es in der Politik nie nur um die Sache geht. Es geht vor allem darum, ob etwas vermittel- und damit auch durchsetzbar ist. Das kann man bedauernswert finden, es kann sogar ökonomisch falsch sein, doch so ist das nun mal. Die SPD scheint daraus bei ihrer Vorstandsklausur, die gestern in Berlin begann und heute endet, Lehren gezogen zu haben. Sie bringt neben einer neuen Wirtschaftsstrategie auch eine alte Prämie ins Spiel, mit der sie in den Bundestagswahlkampf ziehen will: eine Kaufprämie für E-Autos deutscher Hersteller.

Sie fragen sich jetzt, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Sehr viel. In beiden Fällen geht es um eine Prämie, bezahlt mit Steuergeldern. In beiden Fällen soll ein Anreiz zu einem wünschenswerten Verhalten führen: der Aufnahme von sozialversicherungspflichtiger Arbeit und dem Kauf eines umweltfreundlichen Autos. Nur, in dem einen Fall ist die Zahlung vermittelbar, weil sehr viele davon profitieren, im anderen nicht. Wie ökonomisch sinnvoll sie jeweils sind, spielt dabei eine nachrangige Rolle.

Im Fall der 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose halten Ökonomen diese nämlich für erprobenswert. Bislang sind die Anreize, eine Arbeit aufzunehmen, eher gering. Was vor allem auch an den niedrigen Löhnen für Geringqualifizierte liegt, die den Großteil der Langzeitarbeitslosen ausmachen. Die Differenz zu Transferleistungen ist zu klein, als dass es sich lohnt zu arbeiten, eine dauerhafte staatliche Bezuschussung der Arbeit aber zu teuer.

Hätte der einmalige Bonus nun tatsächlich Langzeitarbeitslose dazu gebracht, eine sozialversicherungspflichtige Arbeit aufzunehmen, hätte der Staat mehr als 25.000 Euro im Jahr gespart. So viel kostet ein Bürgergeldempfänger rechnerisch die Steuerzahler. Wenn das keine gut investierten 1.000 Euro sind. Im Grunde also eine Win-win-Situation: Lockt der Bonus in die Arbeit, ist viel Geld gespart, wenn nicht, nichts verloren.

Doch wie gesagt, vermittelbar ist er einer breiten Öffentlichkeit nicht. Auch der ältere Bruder des Teenagerkindes hätte vermutlich gegen das Zusatztaschengeld fürs Aufräumen protestiert, hatte er doch – zumindest meist und auch nur nach mehrmaliger Aufforderung – sein Zimmer von sich aus aufgeräumt.

Die E-Autokaufprämie finden dagegen die meisten gut: Wer auch immer ein neues Auto kaufen will oder muss, würde davon profitieren. Ebenso die deutsche Autoindustrie, damit auch die deutsche Wirtschaft und letztlich der Klimaschutz, denn Verbrennerautos gehören zu den größten CO2-Dreckschleudern in Deutschland.

Klingt also super, hat aber einen Haken: Sinnvoll ist das nur bedingt. Zwar kurbelt eine Prämie nachweislich den Kauf von Elektroautos an. Nachdem der seit 2016 geltende Umweltbonus für den E-Autokauf Ende vergangenen Jahres abgeschafft worden war, weil die Ampel plötzlich sparen musste, war auch der Absatz von E-Autos dramatisch eingebrochen. Allerdings hatte es auch erheblichen Missbrauch gegeben. Wie Experten berechneten, waren allein 2023 mehr als 138.000 Elektroautos mit dem Bonus gekauft und nach dem Ablauf der vorgeschriebenen Haltedauer ins Ausland verschoben worden. Zudem nutzte die Autoindustrie den Bonus, um weniger Rabatte zu gewähren.

Die Industrie hat lange verschlafen, frühzeitig auf E-Antriebe zu setzen und schaffte es nicht, wettbewerbsfähige E-Autos im Klein- und Mittelklassebereich anzubieten. Außerdem belegen Studien, dass die Entscheidung für ein E-Auto stark von der Ladeinfrastruktur abhängt, also ob es genug und günstige Ladestationen gibt. Mal ganz davon abgesehen, dass eine Prämie für deutsche Hersteller wettbewerbsrechtlich schwierig werden dürfte.

Trotzdem wird diese Prämie wie schon der alte Umweltbonus vermutlich auf breitere Zustimmung stoßen als die "Hintern hoch"-Prämie. Allerdings: Dafür, dass sie auch eine Chance hat, umgesetzt zu werden, müsste die SPD bei der Bundestagswahl erst einmal gut abschneiden. Das ist nicht gesagt. Die CDU, die momentan in Umfragen vorn liegt, ist ohnehin gegen die eine wie die andere Prämie. Sie will Totalverweigerern unter den Langzeitarbeitslosen jegliche Unterstützung streichen, bis sie eine Arbeit aufnehmen – ob das verfassungsrechtlich durchsetzbar ist, sei mal dahingestellt (die Ampel kürzt sie ihnen bereits für zwei Monate). Und bei Autos setzt die CDU auf eine Renaissance von Verbrennern – was weder der Industrie noch der Umwelt hilft.