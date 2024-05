"Rote Rosen"-Star spielt in Krimiserie mit

Mit einem weiteren Gesetzespaket will die Bundesregierung die Rente sichern. Wir erklären, was genau geplant ist und ob das ausreicht.

Wer arbeitet, zahlt Geld ein, wer im Ruhestand ist, bekommt Geld ausgezahlt – so funktioniert seit Jahrzehnten das gesetzliche Rentensystem. Die Einnahmen werden direkt wieder ausgegeben. Doch von "funktionieren" kann eigentlich schon länger keine Rede mehr sein, schließlich braucht es zusätzlich einen Steuerzuschuss von mehr als 100 Milliarden Euro, damit die Rentenversicherung all ihre Ausgaben decken kann. Tendenz steigend.

Die Bundesregierung will deshalb Reformen auf den Weg bringen und das Rentenpaket II an diesem Mittwoch im Kabinett beschließen. Wir zeigen, was dieses Gesetzespaket enthält, welche Folgen die Pläne für Rentner und Beitragszahler haben und ob die Rente damit jetzt gerettet ist.

Was steht im Rentenpaket II?

Zum einen legt der Gesetzesentwurf die Grundlage für das Generationenkapital, früher unter dem Namen "Aktienrente" bekannt; zum anderen will die Regierung das Rentenniveau bei 48 Prozent festschreiben, die Haltelinie für den Beitragssatz soll hingegen fallen.

Bisher ist geregelt, dass der Rentenbeitrag der Arbeitnehmer bis 2025 nicht über 20 Prozent des Bruttolohns steigen darf. Ab 2025 wären also höhere Beiträge gesetzlich möglich. Auch für das Rentenniveau reichen die Vorschriften aktuell bis zum Jahr 2025. Das Rentenpaket II sieht nun eine Niveauschutzklausel in der Rentenformel vor, die bis zur Rentenanpassung im Juli 2039 gesetzlich verankert wird. Das Rentenniveau darf dann bis Juni 2040 nicht unter 48 Prozent sinken.

Das Rentenniveau gibt an, wie sich die durchschnittliche Rente im Vergleich zum durchschnittlichen Einkommen eines Arbeitnehmers verhält. Je stärker es sinkt, desto stärker fällt die Rentensteigerung hinter die Entwicklung der Löhne zurück. Rentner würden also im Verhältnis zur arbeitenden Bevölkerung ärmer (mehr dazu hier). Direkte Rückschlüsse auf die eigene individuelle Rente lassen sich aus dem Rentenniveau zwar nicht ziehen, eine Senkung würde aber für heute junge Beschäftigte bedeuten, dass sie für ihre Beiträge weniger Rente bekommen, als es ohne Senkung der Fall wäre.

Während die Pläne für den Beitragssatz und das Rentenniveau nichts am bestehenden System ändern, ist das Generationenkapital eine echte Neuheit. Denn es ergänzt die bisherige Umlagefinanzierung um eine teilweise Kapitaldeckung. Soll heißen: Die Regierung nimmt jedes Jahr Geld in die Hand, um es in Wertpapiere zu investieren. Die Erträge sollen dann eingesetzt werden, um die Rente mitzufinanzieren.

Dafür will die Ampel 2024 zunächst 12 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen und über einen Fonds am Kapitalmarkt anlegen. In den folgenden Jahren soll so ein Kapitalstock von mindestens 200 Milliarden Euro entstehen, der das System ab Mitte der 2030er-Jahre spürbar entlasten könnte. Das Finanzministerium spricht von im Schnitt 10 Milliarden Euro zusätzlich. Mehr dazu, wie das Generationenkapital funktioniert, lesen Sie hier.

Finanzminister Christian Lindner (FDP) kündigte an, auch Vermögenswerte des Bundes für das Generationenkapital verwenden zu wollen. Dabei gehe es um Bundesbeteiligungen, die nicht im öffentlichen Interesse stünden. Welche das im Einzelnen seien sollen, ist aber noch unklar.

Was steht nicht im Rentenpaket?

Eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird ausdrücklich nicht im Rentenpaket enthalten sein. Auch an den Möglichkeiten, mit oder ohne Abschlag vorzeitig in Rente zu gehen, will die Ampelkoalition nicht rütteln.

Das Vorhaben, auch Selbstständige in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen, ist ebenfalls nicht Teil des Gesetzespakets. Dazu ist nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums ein eigener Gesetzesentwurf in Arbeit.

Steigt jetzt mein Rentenbeitrag?

Nein. Das Rentenpaket II hat kurzfristig keine Auswirkungen auf den Rentenbeitrag, da die neuen Regelungen erst die Zeit nach 2025 betreffen. Danach steht es jeder Regierung offen, auch höhere Beitragssätze festzulegen.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass der Beitragssatz bis 2027 stabil bei 18,6 Prozent bleibt. Ab 2028 rechnet sie mit einem Anstieg auf 20 Prozent, ab 2035 könnte der Satz 22,3 Prozent betragen und bis 2045 auf diesem Niveau verharren.