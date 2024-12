Neuer Plan zur Ablenkung von Männern

Kopiert News folgen

Guten Morgen, liebe Leserin, lieber Leser,

wie man in Krisenzeiten das murrende Volk bei Laune hält, wussten schon die alten Römer. Die Kaiserzeit war durchzogen von intriganten Herrschern wie Nero, Caligula und Caracalla. Weil sie enorme Summen benötigten, um ihre jeweilige Klientel zu alimentieren, ehrgeizige Kriegszüge zu finanzieren und sich selbst ein Leben in Saus und Braus zu gönnen, blieben oft zu wenig Sesterzen für die Masse der Plebejer übrig: Die da oben prassten, eroberten und schlemmten; die unten schmachteten, dienten und starben. Wenig verwunderlich, dass Proteste, Aufstände und Hungerrevolten regelmäßig das Reich erschütterten.

Also ersonnen die Mächtigen ein raffiniertes Instrument, um das aufgewühlte Volk zu beschwichtigen: In riesigen Arenen veranstalteten sie aufwendige Kampfspektakel, manche sadistisch-brachial, andere soldatisch-ehrenhaft, aber stets packend und raffiniert für ein Massenpublikum inszeniert: von der Raubtierhatz über Massenmorde an Kriegsgefangenen bis zu Gladiatorenduellen, bei denen sich hochgezüchtete Athleten im Nahkampf maßen. Die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe dieser blutigen Großveranstaltungen sind weitaus komplexer, als es gängige Historienschinken und Asterix-Heftchen nahelegen.

Doch ein wesentlicher Grund für das öffentliche Schlagen, Beißen und Sterben war eben zweifellos die Ablenkung des Pöbels von anderen Problemen. "Das Volk ist zufrieden. So mag ich's", soll schon Cäsar (der Julius) notiert haben. Kein Wunder also, dass Cäsaren (auch andere) im 3. Jahrhundert nach Christus, als die römische Weltherrschaft erste Risse bekam, immer mehr und immer längere Gladiatorenkämpfe veranstalteten und selbst horrende Summen nicht scheuten. "Lasst die Spiele beginnen!": Wenn der Ruf durch die Arenen hallte, gab es kein Halten. In der recht gelungenen Fortsetzung des Hollywood-Leinwandepos' "Gladiator" sind die antiken Dramen gegenwärtig in deutschen Kinos zu bestaunen. Ja, die Römer wussten, wie Herrschaft durch Zerstreuung funktioniert.

Das Erstaunliche ist: Zweitausend Jahre später funktioniert derselbe Trick immer noch. Nein, Geschichte wiederholt sich nicht. Und ja, blutige Schaukämpfe haben in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit gottlob nichts verloren. Trotzdem: Drückt man ein Auge zu und sucht mit dem anderen nach historischen Mustern, erspäht man verblüffende Parallelen.

Auch heute herrscht wieder die Krise. Viele Menschen sind frustriert, verärgert oder verängstigt. Untergangspropheten und Rattenfänger indoktrinieren einfältige Gemüter; vor den Grenzen der Union tobt ein bedrohlicher Krieg. Eine brenzlige Gemengelage, in der schon ein plötzlicher Funke das gesellschaftliche Protestpulverfass explodieren lassen kann. Junge Männer bergen dabei naturgemäß ein größeres Risiko als das schönere Geschlecht. Womit also lassen sich testosterongesteuerte, leicht reizbare Y-Chromosomenträger ablenken? Klarer Fall: mit Fußball! Folglich kann es davon in unsicheren Zeiten wie jetzt gar nicht genug geben.

Das ist die einzig schlüssige Rechtfertigung für den neuen Ballsportwettbewerb, den die raffgierigen Fußballmanager von Fifa und Vereinen ersonnen haben: Weil im Sommer kommenden Jahres weder eine Welt- noch eine Europameisterschaft ansteht, haben sie kurzerhand ein neues Turnier aus dem Hut gezaubert: die "Klub-WM". 32 Mannschaften aus aller Welt kicken im Land der unbegrenzten Möglichkeiten um einen überflüssigen Titel und eine Menge Geld. Jedes Teilnehmer-Team erhält garantiert 50 Millionen Euro, der Sieger kassiert das Doppelte. Zwölf Mannschaften kommen aus Europa, aus Deutschland sind der FC Bayern und Borussia Dortmund dabei.

Nicht weniger als 63 Partien sind geplant, alle werden live übertragen, teuer vermarktet und von Medien gewiss mit großer Aufmerksamkeit bedacht. Der Streaming-Dienst DAZN soll für die Turnier-Rechte angeblich eine Milliarde US-Dollar berappen – so viel wie sonst die Übertragung einer kompletten Saison der 1. und 2. Bundesliga samt Relegationsspielen kostet.

Wer kann sich so was leisten, woher kommt das Geld? Das wollen weder die klandestinen Fifa-Onkel noch die DAZN-Leute so genau sagen. Medienberichte, denen zufolge DAZN eine dicke Finanzspritze von Saudi-Arabiens Staatsfonds erhält, wurden eilig dementiert. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang jedoch eine weitere Meldung: In der kommenden Woche wird die Fifa die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2034 vergeben – und für die gibt es seltsamerweise nur ein Bewerberland, nämlich, Sie ahnen es: Saudi-Arabien. Wer genug Moos hat, kann sich eben alles kaufen, auf welchem Weg auch immer. Das ist heute nicht anders als vor zweitausend Jahren.

Der Profifußball ist kein Sport mehr, sondern nur noch ein Geschäft: Das wussten wir bereits, und viele Fans ärgern sich zu Recht darüber. Was sie dabei übersehen: Die Aufblähung des Spielkalenders, die Erfindung neuer Turniere und die tägliche Ausstrahlung angeblicher "Spitzenspiele" im Fernsehen sind geniale Schachzüge zur Befriedung einer maximal gereizten Gesellschaft. Sind Männer erst mal abgelenkt, kommen sie seltener auf dumme Gedanken.

Ohrenschmaus

Heute passt nur eine Musik. Sie ahnen es wohl schon.

Abkommen vor dem Abschluss

Die Verhandlungen laufen schon sage und schreibe 25 Jahre: 1999 beschloss die EU, mit den Mercosur-Ländern Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay eine engere wirtschaftliche Partnerschaft einzugehen. Seither ringen beide Seiten um ein Abkommen, das den Handel mit bestimmten Produkten erleichtern und Zölle senken oder abschaffen soll. 2019 erzielten sie einen Grundsatzbeschluss.

Heute könnte der entscheidende Schritt folgen: Am Rande eines Mercosur-Gipfels in Uruguays Hauptstadt Montevideo dürfte die Einigung verkündet werden. Auf dem Weg dorthin schwärmte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen jedenfalls von einem Markt mit 700 Millionen Menschen und der "größten Handels- und Investitionspartnerschaft, die die Welt je gesehen hat". Mit dem Deal will die EU auch Boden gegenüber dem Systemrivalen China gutmachen und den Zoll-Fetischisten Donald Trump beeindrucken.