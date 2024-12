"Es erinnerte mich an eine Sekte"

Kopiert News folgen

Lange schien das BSW eine Partei ohne internen Streit und mit einem klaren Ziel zu sein. Doch allmählich bröckelt dieses Bild. Zwei Hamburger Parteimitglieder ziehen nun sogar vor Gericht – sie klagen gegen die Praxis der Mitgliederaufnahme.

Seit sich das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) gegründet hat, wird die Aufnahmepraxis von Parteimitgliedern kritisiert. Nur handverlesene Unterstützer werden aufgenommen, mit Anwärtern wird mehrmals gesprochen, und die Aufnahme genehmigen darf nur der Parteivorstand in Berlin.

Zuletzt sorgte die Aufnahme von Wagenknecht-treuen Mitgliedern in Thüringen für Aufruhr, weil sie ohne Wissen des Landesverbandes geschehen ist. Das ist jener Landesverband, der mit der Parteigründerin Sahra Wagenknecht wegen seiner Verhandlungen mit der CDU und der SPD Streit hatte. Es schien dabei, als wolle der Parteivorstand mehr Einfluss auf den widerspenstigen Landesverband nehmen.

Damit soll jetzt Schluss sein. Zumindest, wenn es nach zwei Parteimitgliedern aus Hamburg geht. Sie ziehen wegen der Satzung vor Gericht. Und sie haben einen Bezirksverband gegründet, in dem sie unabhängig vom Parteivorstand in Berlin Mitglieder aufnehmen. Der innerparteiliche Streit um die Mitglieder eskaliert, es geht im Kern um die Frage: Wie demokratisch ist das BSW wirklich aufgebaut?

Es begann mit 400 Mitgliedern

Der 27. Januar 2024 war der Tag, an dem das BSW seinen ersten Parteitag abhielt. Im Kosmos-Theater in Berlin-Friedrichshain trafen sich 400 Mitglieder der Partei, die in den darauffolgenden Monaten die politische Landschaft in Deutschland verändert hat. Das Bündnis Sahra Wagenknecht zog danach in das Europaparlament und drei Landtage ein – und hat auch gute Chancen, bei der Bundestagswahl die 5-Prozent-Hürde zu nehmen.

Der Parteitag beeindruckte die anwesenden Mitglieder, aber auch die Journalisten vor Ort beobachteten Ungewöhnliches: Alle Anträge wurden nahezu einstimmig beschlossen, es gab keinen Streit, keine Diskussion, die Euphorie war groß und man bekam den Eindruck bemerkenswerter Harmonie beim Bündnis Sahra Wagenknecht. Doch schon damals brodelte unter der Oberfläche ein Streit um die innerparteiliche Demokratie. Nur die Aufbruchstimmung sorgte dafür, dass er nicht schon damals eskalierte.

"Es erinnerte mich an eine Sekte"

Die 400 Mitglieder, die das BSW ins Leben riefen, waren handverlesen. Sahra Wagenknecht hatte ihre direkten Vertrauten damit beauftragt, weitere, vertrauenswürdig erscheinende Menschen aus ihren jeweiligen Heimatstädten oder Bundesländern für die Partei zu gewinnen. Menschen wie Dejan Lazić. Der Hamburger bekam einen Anruf von Żaklin Nastić, der ehemaligen Hamburger Linkenpolitikerin, die mittlerweile für das BSW im Bundestag sitzt – und als enge Vertraute Wagenknechts gilt. "Sie sagte mir: Dejan, ich habe eine tolle Nachricht für Dich. Du bist aufgenommen", erzählt Lazić t-online. "Sie feierte mich, als hätte ich einen großen Preis gewonnen", erinnert sich der Jurist, der bis dahin noch nie Mitglied einer Partei gewesen war. Lazić kam das schon damals komisch vor: "Es erinnerte mich an eine Sekte."

Für Lazić bedeutete die Nachricht auch, dass er einer von 14 Mitgliedern in Hamburg wurde, die zum ersten Bundesparteitag nach Berlin fahren durften. Doch so groß seine Euphorie auch war: Ebenso groß war seine Skepsis, als er die Satzung des BSW las. Als Jurist fiel ihm vor allem ein Paragraf in dem neunseitigen Dokument auf. Nämlich der vierte, dieser regelt die Aufnahme von neuen Mitgliedern.

Aufnahmepraxis rechtswidrig?

In Absatz vier steht dort: "Über die Aufnahme entscheidet grundsätzlich der Bundesvorstand." Ein Bundesvorstand als Türsteher für eine ganze Partei? Das ist ungewöhnlich. In allen anderen großen Parteien regeln die untersten Parteigliederungen – also Kreis-, Bezirks-, oder Landesverbände – die Aufnahme von Neumitgliedern. Doch nicht beim BSW: Hier hat der Vorstand das Sagen. "Das dürfte rechtswidrig sein", sagt Lazić. Das vermutete er auch schon vor der Gründung des BSW.