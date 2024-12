"Tragen den Dialog nach Russland"

Laut Website des Forums sagte er dort: "Aufgrund der Sanktionen ist die wirtschaftliche Lage in unserem Land sehr schlecht." Es sei notwendig, die Sanktionen aufzuheben und mit dem Aufbau freundschaftlicher Beziehungen zu beginnen. Als t-online ihn per WhatsApp kontaktierte, reagierte er umgehend.

Krah reiste heimlich nach Sotschi

In der Fraktionssitzung im Bundestag am Dienstag soll es daraufhin hoch hergegangen sein: "Selten wurde bei uns jemand so deutlich in einer Fraktionssitzung abgestraft", schilderte eine von mehreren Quellen t-online, wie Rothfuß sich von Kollegen und besonders von der Fraktionsspitze scharfe Kritik eingehandelt hatte. Schon zuvor hatten der bayerische Landesvorsitzende Stephan Protschka und die bayerische Fraktionsvorsitzende Kathrin Ebner-Steiner sich von der Reise distanziert.