es hätte ein spannendes Gespräch werden können: Am Sonntag war Alice Weidel zum ARD-Sommerinterview geladen. Ihre Aussagen sind derzeit stärker von Interesse als die anderer Parteivorsitzender – denn Weidels AfD sendet gerade Signale, die von Beobachtern sehr unterschiedlich gedeutet werden. Und die Parteichefin befindet sich, wie für sie in solchen Phasen nicht unüblich, auf Tauchstation.

Erstens nämlich wurde vor allem kritischer Journalismus unterbunden, was nie ein Grund zu feiern ist. Unter ging dank der Krakeeler zum Beispiel, dass Weidel ihre Partei keinesfalls auf einem Pfad der "Mäßigung" sieht, den ihr manch Journalist zurzeit zuschreibt. "Ich sehe nicht die geringste Veranlassung, dass wir uns mäßigen. Warum?", fragte Weidel da. Eine für manchen Wähler sicherlich wichtige Information. Weidel hätte aber auch "Abrakadabra" oder "Heil Hitler" sagen können – es kam nicht mehr darauf an.

Zweitens zehrt und profitiert die AfD von solch rabiaten Aktionen. Es verblüfft, dass man das im antifaschistischen Lager noch nicht begriffen hat. Denn ganz ähnlich läuft es ja, wenn die AfD Bundesparteitage im Westen abhält. In Essen protestierten 2024 Zehntausende gegen die AfD. Die Demonstrationen sind selbstverständlich legitim, die Methoden, die manche dabei anwenden, aber sind es nicht: Parteifunktionäre wurden auf dem Weg in die Halle festgesetzt, Polizisten verletzt und auch Journalisten eingekesselt und bedrängt. In der Halle inszenierten sich die AfD-Funktionäre derweil als die wahren Demokraten.

Sie waren Vorreiter der Riot-Grrl-Bewegung: Die rein weibliche Band "The Runaways" , passend zum Sommerinterview mit ihrem Song "Queens of Noise" .

Minister an der Grenze: Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trifft sich mit seinem polnischen Kollegen Tomasz Siemoniak an der Grenze Polens zu Belarus. Dobrindt will sich ein Bild von den Schutzmaßnahmen an der EU-Außengrenze machen.